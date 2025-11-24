"DESNA RUKA DOLOVAC" Mrdić: Ivana Stojiljković Pomoriški ne poštuje ustav zemlje u kojoj je tužilac
PREDSEDNIK Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić izjavio je da u "kriminalnoj piramidi Zagorke Dolovac posebno mesto zauzima glavni tužilac Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu Ivana Stoiljković Pomoriški".
- U interesno - kriminalnoj piramidi Zagorke Dolovac, preko koje ona vlada srpskim tužilaštvom, posebno mesto zauzima glavni tužilac Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu Ivana Stoiljković Pomoriški. Pomoriški vodi neformalni izborni štab interesno - kriminalne grupe Zagorke Dolovac i to u prostorijama Trećeg osnovnog tužilaštva što je protivzakonito. Kršenje zakona predstavlja i činjenica da u kancelariji tužioca Pomoriški sedi Zagorkin kandidat na izborima za Visoki savet tužilaštva Boris Majlat umesto da radi u šabačkom tužilaštvu gde je zaposlen - navodi Mrdić.
On podseća da je Ivana Stojiljković Pomoriški bila predsednica omladine stranke Nenada Čanka.
- Bila je predsednica omladine separatističke stranke Nenada Čanka. Zagorka Dolovac ju je dovela da bude tužilac u Beogradu kako bi sa tog mesta disciplinovala tužioce širom Srbije i pretila im u ime Zagorke Dolovac. Kao predsednica omladine separatističke stranke Nenada Čanka izjavila je da je: ”Ja sam za to da kamenujemo Ustavni sud i da protestujemo sve dok ne izađu sa suđenja i onda im skinemo iste i malo ih spalimo”!? Nešto kasnije, na svom fejsbuk nalogu ova ekstremna separatitskinja objavila je: ”Gledam teritorije posle Berlinskog kongresa. Pančevo u Austrougarskoj. Milina”. U svakoj zemlji Evrope osoba koja kaže ovo što je izjavila Ivana Stoiljjković Pomoriški krivično bi odgovarala zbog javnog poziva da se napadne državna institucija - Ustavni sud kao i zbog poziva na rušenje teritorijalnog integriteta zemlje porukom da Pančevo ne treba da bude u Srbiji. U svetu Zagorke Dolovac ona postaje tužilac i osoba koja u srpskom tužilaštvu maltretira sve časne i patriotski orijentisane tužioce. Ivana Stojiljković Pomoriški obavlja još jednu funkciju za Zagorku Dolovac, jer u njeno ime drži vezu sa smenjenim ili penzionisanim prljavim policajcima koji su učestvovali u ”obojenoj revoluciji”. Tako je nedavno snimljena u kafani sa Zoranom Šašićem, penzionisanim pomoćnikom direktora srpske policije koji i dalje pokušava da napravi paralelne policijske strukture kako bi učestvovale u rušenju predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Zato me i ne čudi da je upravo Ivana Stojiljković Pomoriški najglasnija u napadima na set pravosudnih zakona koje sam pripremio i najavio. Ona ime Zagorke Dolovac ubeđuje srpske tužioce da ”zakoni neće biti usvojeni”, ”da će stranci to da spreče”, ”da Zagorka to ne da a da je vrhovni tužilac moćniji od predsednika Vučića”. Ona je ta koja preti svima koji učestvuju u pripremi zakona kao i tužiocima koji neće da glasaju za Zagorkinog Majlata - ističe Mrdić.
On poručuje da će set pravosudnih zakona biti usvojen.
- Moja poruka Ivani Stojiljković Pomoriški, kao i njenoj šefici Zagorki Dolovac, i Mladenu Nenadiću je da će set pravosudnih zakona biti usvojen i da će tužilaštvo da bude vraćeno državi Srbiji i njenim građanima. A interesno - kriminalna piramida Zagorke Dolovac u kojoj su i Pomoriški, i Stamenković, i Nenadić, i Majlat, i Ćetković, koja danas vlada srpskim tužilaštvom, neće nikada pobediti srpsku državu. Onako kako Pančevo nikada neće biti u Austrougarskoj - kaže Uglješa Mrdić.
