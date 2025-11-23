Politika

VUČIĆ NA HITNOM SASTANKU SA ČLANOVIMA ENERGETSKOG TIMA

V.N.

23. 11. 2025. u 17:24

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

ВУЧИЋ НА ХИТНОМ САСТАНКУ СА ЧЛАНОВИМА ЕНЕРГЕТСКОГ ТИМА

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Sastanak se odvija u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike (ul. Andrićev venac 1).

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi

NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi