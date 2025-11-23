PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u selu Jaša Tomić u opštini Sečanj, gde se se druži i razgovara sa građanima.

FOTO: Novosti

Obraćanje predsednika:

- Pre svega, beskrajno vam hvala što ste danas u nedeljno popodne ovde. Hvala vam što ste se borili za našu stranku ali pre sveega što ste se borili za Srbiju svih prethodnih godina.

- Posebno vam hvala na podršci koju ste nam pružali u prethodnih godinu dana i to možda najtežih godinu dana koju je Srbija prolazila. Hvala vam što ste pokazali hrabrost, odgovornost i ozbiljnost. Hvala vam što sge pokazali da bez obzira koliko laži prospu ne mogu da vas uvere da je put protiv Srbije tvrd. Zato verujem da još toga možemo da uradimo zajedno ali mi moramo prvo sebe da promenimo. Ja sam ovde u Sečnju obećao jednu stvar koju nismo uradili a srećom urađena je u međuvremenu projekat, a reč je o o rekonstrukciji hale u samom Sečnju, a onda ću da govorim i o Jaši Tomiću i o osnovnoj školi u Boki i ovde i u Sečnju gde moramo da ulažemo veliki novac. Hoću da kažem da ćemo rekonsruisati sportsku halu i da ćemo da je uredimo onako kako smo obećali i na radove ćemo da krenemo za već dva i po meseca.

Foto: Novosti

Predsednik se potom osvrnuo na sastanak sa timom za energetiku i odgovorio da li će izaći sa nekim konkretnim rešenjem:

- Zavisi, još nas neki razgovori očekuju, ali ćemo svakako u narednih 36 sati odnosno 48 sati izaći u javnost. - rekao je Vučić.

Vučić je istakao i koliko mu znači podrška naroda:

- Ja kad vidim ove ljude ja dobijem snagu. Ovo je bilo pomalo sebično, ne znam da li njima nešto znači ali meni znači mnogo. Tešku noć smo imali, težak dan od jutros. I kad se tako osećate onda je najbolje da dođete uz svoj narod, da osetite ljude, da razumete ljude, da vidite da ima onih koji razumeju koliko se borite i koji žele da budu tu zajedno sa vama. Svi ovi ljudi, naši građani, jesu snaga našeg društva. Stvarno ne znam koliko je hiljada ljudi, ali je mnogo, mnogo ljudi - poručio je Vučić.

Predsednik je potom upitao da li blokaderi dolaze iz raznih krajeva dolaze ovde konstatujući da oni šalju ljude iz Kruševca, a da meštani o tome nemaju pojma i da oni ne znaju koji su pravi problemi naroda.

- Pobedićemo, naravno, ljudi hoće da brinu o njima. Da neko radi za njih. Ovi ljudi koliko toliko se trude i moraju još više. I to na kraju ljudi poštuju. A i videli su da ovi drugi ne nude ništa. - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

- Znate kako, neki ljudi se spreme za izbore u nekom mestu. Mi moramo da budemo spremni na izbore svuda i na svakom mestu. Svuda i na svakom mestu moramo da pobedimo. Gde god da ne pobedimo to je za nas neuspeh. Za njih je strašan uspeh ako se desi da pobede na nekom malom mestu, a nama gde god ne pobedimo je veliki neuspeh - istakao je Vučić.

Predsdnik je potom upitao da li je sve ovde sve pod kontrolm i da li je ovde pobeda sigurna i konstatovao da jaste.

- Možemo da organizujemo šta hoćemo, ali ljudi najviše vole šator - našalio se predsednik.

Predsednik je upitao građane na početku koji im je najbitniji put do Sutjeske na šta su oni odgovorili da je najbitniji put od Sutjetske do Zrenjanina.

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Predsednika su na početku dočekali brojni građani koji su mu poželeli dobrodošlicu.