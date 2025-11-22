Politika

"ONI ŽELE DA SRBIJA PROPADNE I NIKAD NIŠTA NE OTVORI" Vučić o pisanju opozicionih medija da se neće pokrenuti Klaster 3

В.Н.

22. 11. 2025. u 11:23

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na pitanje novinara o pisanju opozicionih medija da Srbija neće otvoriti Klaster 3.

ОНИ ЖЕЛЕ ДА СРБИЈА ПРОПАДНЕ И НИКАД НИШТА НЕ ОТВОРИ Вучић о писању опозиционих медија да се неће покренути Кластер 3

Foto: Novosti

Na pitanje da opozicioni mediji pišu da Srbija neće otvoriti Klaster 3, Vučić je rekao da je danas dan za uživanje.

- Uživajte u vinu, pustite šta oni žele, oni žele da Srbija propadne i nikad ništa ne otvori. Žele da Srbija ima na kantice gorivo, pustite to, narod želi sve suprotno. I biće kako narod želi - rekao je Vučić.

Na pitanje da je odjeknula njegova izjava da će da tužii medije, Vučić kaže:

- Kad neko krupo laže, valjda ima mnogo da plati. Prikupljaćemo najbolje advokate, nisu to moje pare da biste razumeli. Naći ću najbolje advokate koji će uzeti procenad zarade od tih lažova i lopova. Je li sad jasno - upitao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NA OTVARANJU SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na Kamp Nou, gost je osmostruki prvak Španije!
Tip fudbal

0 0

NA "OTVARANjU" SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na "Kamp Nou", gost je osmostruki prvak Španije!

BARSELONA se konačno vraća kući! Posle više od dve godine renoviranja i 909 dana „izbeglištva“, Katalonci će ponovo istrčati na teren "Kamp Nou" stadiona, sada u ograničenom kapacitetu od 45.000 gledalaca. Utakmica protiv Atletik Bilbaa biće emotivna, važna i takmičarski zahtevna jer Barsa juri Real i ne sme da ispusti bodove na veličanstvenom povratku kući.

22. 11. 2025. u 07:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SPIRALA LAŽI: Kako se konstruiše demonizacija Aleksandra Vučića!
Politika

0 0

SPIRALA LAŽI: Kako se konstruiše demonizacija Aleksandra Vučića!

U POLITIČKOM i medijskom prostoru regiona formiran je specifičan model borbe protiv Aleksandra Vučića – model koji ne počiva na argumentima, politici ili idejama, već na permanentnoj i precizno izvođenoj proizvodnji laži. To nije spontana kampanja, niti prolazna epizoda političke borbe. To je dobro razrađen mehanizam koji funkcioniše u ciklusima: lansiraj, eksploatiši, iscrpi – i kad stigne demanti: odmah pusti novu konstrukciju.

22. 11. 2025. u 16:18

Politika
Tenis
Fudbal
NA OTVARANJU SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na Kamp Nou, gost je osmostruki prvak Španije!

NA "OTVARANjU" SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na "Kamp Nou", gost je osmostruki prvak Španije!