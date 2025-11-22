"ONI ŽELE DA SRBIJA PROPADNE I NIKAD NIŠTA NE OTVORI" Vučić o pisanju opozicionih medija da se neće pokrenuti Klaster 3
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na pitanje novinara o pisanju opozicionih medija da Srbija neće otvoriti Klaster 3.
Na pitanje da opozicioni mediji pišu da Srbija neće otvoriti Klaster 3, Vučić je rekao da je danas dan za uživanje.
- Uživajte u vinu, pustite šta oni žele, oni žele da Srbija propadne i nikad ništa ne otvori. Žele da Srbija ima na kantice gorivo, pustite to, narod želi sve suprotno. I biće kako narod želi - rekao je Vučić.
Na pitanje da je odjeknula njegova izjava da će da tužii medije, Vučić kaže:
- Kad neko krupo laže, valjda ima mnogo da plati. Prikupljaćemo najbolje advokate, nisu to moje pare da biste razumeli. Naći ću najbolje advokate koji će uzeti procenad zarade od tih lažova i lopova. Je li sad jasno - upitao je Vučić.
