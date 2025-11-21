MINISTAR NENAD POPOVIĆ: Neistine usmerene protiv predsednika Vučića imaju jasan politički cilj

Povodom medijskih napada koji su poslednjih dana usmereni protiv predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ministar u Vladi Srbije, zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, dr Nenad Popović, izjavio je:

Foto: Privatna arhiva

"Poslednjim napadima na predsednika Vučića u pojedinim regionalnim i evropskim medijima, očigledno su kreatori politike slamanja nezavisne srpske politike u svojoj bezočnosti dotakli samo moralno dno.

Bez ikakvih dokaza, na osnovu čistih laži pojedinaca iz Sarajeva i Zagreba, koje su u svojim pokvarenim umovima prihvatili i pojedini mediji u Srbiji i Evropi, širi se umobolni narativ da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tobože bio na mestima u Sarajevu sa kojih su, po navodima nekih pojedinaca, ubijani ljudi za novac.

Ovakve besmislice imaju i za cilj da pokvare odnose srpskog i bošnjačkog naroda upravo u trenutku kada predsednik Vučić predlaže izuzetan projekat izgradnje brze pruge Beograd–Ruma–Tuzla, koja treba još više da poveže Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.

Nemajući više nikakve mogućnosti da umanje legitimitet Aleksandra Vučića u Srbiji i njegov ugled u svetu, posegli su za zaista bolesnim izmišljotinama.

Građani Srbije treba da znaju da ove lažne optužbe protiv predsednika Vučića imaju samo za cilj da promene vlast u Srbiji, kako bi oni kojima godinama smeta nezavisna i slobodarska Srbija u Beogradu instalirali na vlast one koji neće slediti srpske, već njihove interese.

Uveren sam da ovakve bolesne laži neće imati nikakav efekat na ugled predsednika Vučića u zemlji i svetu, već će mu samo ojačati podršku, znajući od koga dolaze ovakvi podli napadi.

Izražavam punu podršku predsedniku Vučiću i pozivam neodgovorne pojedince i medije koji šire ovakve laži i gluposti da prestanu da se sramote.

Srpski narod ih prezire."