EKSPO JE NAŠA BUDUĆNOST Vučić: To su naše bolnice, klinički centri, pruge...
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer govorio je Ekspou i evropskom putu Srbije.
Tvrdi da moramo da ubrzamo "evropski put".
- Je l' vi mislite da ima smisla da nam deo naroda bude u Evropi, a deo van Evrope? EXPO je budućnost, EXPO je pruga od aerodroma do centra grada. EXPO su naši auto-putevi svuda. To su naše bolnice, klinički centri, pogledajte bolnicu u Prokuplju, Leskovcu, Vranju. Samo što mi to ne volimo sebi da priznamo. Gradonačelnik Malage je podneo ostavku jer je Beograd pobedio - naveo je on.
