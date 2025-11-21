Politika

EKSPO JE NAŠA BUDUĆNOST Vučić: To su naše bolnice, klinički centri, pruge...

В. Н.

21. 11. 2025. u 17:42

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer govorio je Ekspou i evropskom putu Srbije.

ЕКСПО ЈЕ НАША БУДУЋНОСТ Вучић: То су наше болнице, клинички центри, пруге...

Foto: Tanjug/Novosti

Tvrdi da moramo da ubrzamo "evropski put".

- Je l' vi mislite da ima smisla da nam deo naroda bude u Evropi, a deo van Evrope? EXPO je budućnost, EXPO je pruga od aerodroma do centra grada. EXPO su naši auto-putevi svuda. To su naše bolnice, klinički centri, pogledajte bolnicu u Prokuplju, Leskovcu, Vranju. Samo što mi to ne volimo sebi da priznamo. Gradonačelnik Malage je podneo ostavku jer je Beograd pobedio - naveo je on.

