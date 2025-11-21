Politika

KRIV SAM IM ZA SVE Vučić: Kažu da sam najnepopularniji, a sada traže da se ne kandidujem

В. Н.

21. 11. 2025. u 16:11

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić godtujući na TV Informer osvrnuo se i na "optužnicu" protiv njega.

Foto printskrin TV Informer

Kaže da je protivnicima za sve kriv, komentarišući "optužnicu" protiv njega.

- Od onoga ko je najgori na svetu i protiv koga vode kampanju svakog dana, što bi značilo da sam najgori, najnepopularniji, došao sam do toga da traže da se ne kandidujem - kazao je on.

