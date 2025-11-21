KRIV SAM IM ZA SVE Vučić: Kažu da sam najnepopularniji, a sada traže da se ne kandidujem
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić godtujući na TV Informer osvrnuo se i na "optužnicu" protiv njega.
Kaže da je protivnicima za sve kriv, komentarišući "optužnicu" protiv njega.
- Od onoga ko je najgori na svetu i protiv koga vode kampanju svakog dana, što bi značilo da sam najgori, najnepopularniji, došao sam do toga da traže da se ne kandidujem - kazao je on.
Preporučujemo
VUČIĆ NAJAVIO VAŽNO OBRAĆANjE: Predsednik Srbije razbio veliku laž i ima ponudu za Amerikance
21. 11. 2025. u 16:01 >> 18:25
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
