Politika

ZDRAVKO PONOŠ PRITISKA VUČIĆA: "Nacionalizuj NIS i spasi nas od katastrofe!"

Новости онлине

20. 11. 2025. u 18:16

ZDRAVKO Ponoš iz stranke SRCE poručio je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da nacionalizuje NIS i spasi nas od katastrofe.

ЗДРАВКО ПОНОШ ПРИТИСКА ВУЧИЋА: Национализуј НИС и спаси нас од катастрофе!

Foto: Printskrin

- Bilo je potpuno neprihvatljivo da ova vlast obleće oko toga kao mačak oko vruće kaše i plaši se da preduzme tako jedan radikalan potez, jer ovo je više od igre, ovo je pitanje preživljavanja. Ako smo mi korak od katastrofe, onda je sve ono što podrazumeva nacionalizacija dozvoljeno i ispravno - rekao je Ponoš.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČISTE DEZINFORMACIJE I MRŽNJA Đurić: Nijedno telo nikada nije dovelo u vezu Vučića sa ratnim dešavanjima oko Sarajeva
Politika

0 0

ČISTE DEZINFORMACIJE I MRŽNJA Đurić: Nijedno telo nikada nije dovelo u vezu Vučića sa ratnim dešavanjima oko Sarajeva

MINISTARSTVO spoljnih poslova Republike Srbije najsnažnije osuđuje i sa ozbiljnom zabrinutošću konstatuje širenje senzacionalističkih i neosnovanih tvrdnji u pojedinim stranim medijima, koje se odnose na navodnu ulogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini devedesetih godina prošlog veka, uključujući i izmišljene konstrukcije o takozvanim „ljudskim safarijima“ tokom opsade Sarajeva.

20. 11. 2025. u 22:44

Austrijski javni servis ZiB se pretvorio u megafon sramne propagande protiv Srbije
Politika

0 10

Austrijski javni servis ZiB se pretvorio u megafon sramne propagande protiv Srbije

AUSTRIJSKA informativna emisija „Zeit im Bild“ (ZIB), centralni televizijski dnevnik javnog servisa ORF, objavila je prilog u kojem se prenose teške optužbe hrvatskog samoproglašenog istraživačkog novinara Domagoja Margetića na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića. „Zeit im Bild“ je decenijama vodeći brend informativnog programa ORF, austrijskog državnog emitera. Upravo zato način na koji je ova tema obrađena izazvao je posebnu pažnju i oštre reakcije.

20. 11. 2025. u 21:28

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO SE NASLEĐUJE SLAVA? Sveštenik objašnjava pravilo - šta ako otac ima samo ćerke?

KAKO SE NASLEĐUJE SLAVA? Sveštenik objašnjava pravilo - šta ako otac ima samo ćerke?