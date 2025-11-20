ZDRAVKO Ponoš iz stranke SRCE poručio je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da nacionalizuje NIS i spasi nas od katastrofe.

- Bilo je potpuno neprihvatljivo da ova vlast obleće oko toga kao mačak oko vruće kaše i plaši se da preduzme tako jedan radikalan potez, jer ovo je više od igre, ovo je pitanje preživljavanja. Ako smo mi korak od katastrofe, onda je sve ono što podrazumeva nacionalizacija dozvoljeno i ispravno - rekao je Ponoš.

ZDRAVKO PONOŠ PRITISKA VUČIĆA: "NACIONALIZUJ NIS I SPASI NAS OD KATASTROFE!" pic.twitter.com/06zPXBdz2P — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 19, 2025