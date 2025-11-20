"MISLIM DA JE SVIMA NA ZAPADNOM BALKANU MESTO U EU": Vučić na poslovnoj konferenciji "Building Futures" (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana "Building Futures".

FOTO: Novosti

Konferencija se održava u Ložionici, a posvećena je inovacijama u oblasti zelene energetike, infrastrukture i naprednih tehnologija.

Obraćanje predsednika Vučića

- Slušao sam mnogo važnih stvari od prethodnih govornika. Talentovani govornici dolaze iz Velike Britanije. Nije Britanija slučajno u vrhu stvetskom u mnogim oblastima. To dolazi iz škola. Čuo sam malopre gospođu Morgan, da 45 ukupnog izvoza UK usluge. To nam je neka vrsta putokaza. Mogućnosti saradnje sa UK su velike. Moramo da se spremamo za budućnost veštačke inteligencije. Iznenadio sam se brzinom i efikasnošću UK Finance prilikom izgradnje Moravskog koridora. Kroz velike projekte u energetici vidimo mogućnost podrške. Srbija je danas 54,5 posto izvoza Zapadnog Balkana - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da bi bilo dobro da Britanci pomognu izgradnju brze pruge Ruma - Bijeljina - Tuzla kojom bi od Beograda do Tuzle put trajao sat i po.

- Ja mislim da je svima na Zapadnom Balkanu mesto u EU. Mislim da treba da imamo otvorene granice. Naročito vole da vode kampanje protiv Srbije, kao što na ostrvu najviše vode kampanju protiv Engleza, vode kampanju protiv Srba jer smo najveći. Važno da razumemo da Balkan ujedinjen može da bude u okvirima EU. Ono što je najvažnije - nije dovoljno da imate stopu rasta jer mora da bude održiva - kazao je Vučić i dodao da "moramo da menjamo sebe, da menjamo ozbiljnost i odgovornost naših institucija".

- Mi imamo razgovore oko budućnosti NIS-a, nadam se da ćemo u kratkom roku uspeti da rešimo, da dišemo slobodno i da ljudi znaju da njihov životni standard neće biti ugrožen - ističe Vučić.

- Verujem da je strašno važno da se posvetimo inovacijama, tehnologiji i veštačkoj inteligenciji.

FOTO: Novosti

Mihailo Vesović, zamenik predsednika Privredne komore Srbije, ističe da je Ujedinjeno kraljevstvo jedan od najpoželjnijih partnera na naučno-tehnološkom nivou.

- Kada želimo da stvorimo stratešku saradnju, na tehnološkoj osnovi, moramo da poštujemo tri principa. Povezivanje na institucionalnom nivou, industrijskoj i tehnološkom - kazao je Vesović.

- Zelena i energetska tranzicija je potrebna Srbiji zbog pridruživanja EU i nas samih, i Velika Britanija u tome može da pomogne. Zatim veštačka inteligencija, data centri, koji i vreme u kojem živimo i privreda zahtevaju.

Ambasador Velike Britanije Edvard Ferguson obratio se prisutnima.

- Pre tačno godinu dana smo održali našu prvu konferenciju. Ovo je bivša ložionica a sada je pretvorena u sedište za inovacije, ne postoji bolje mesto za konferenciju. Britanije ne dolazi praznih ruku, dajemo 24 milijarde funti za region i 5 milijardi funti za Srbiju - kazao je.