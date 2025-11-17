PAD U KLOPKU: Šešelj otkrio šta sada rade Amerikanci i Englezi

AMERIKANCI i Englezi se svojski trude da izazovu što jači sukob između Australije i Kine, smatra predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: N. Skenderija

Vlada Australije upada u klopku, navodi Šešelj.

- Nema većeg interesa za Australiju i narod koji tamo živi od čvrste ekonomske i političke saradnje sa Kinom - kaže predsednik SRS za Informer TV.

Australija može da dobije najveće investicije iz Kine, smatra lider radikala.

- Kinezi su prvi shvatili da se svet ne osvaja vojskom. Svet se osvaja ekonomijom, dobrim investicijama i visokom tehnologijom - rekao je Šešelj.