PAD U KLOPKU: Šešelj otkrio šta sada rade Amerikanci i Englezi
AMERIKANCI i Englezi se svojski trude da izazovu što jači sukob između Australije i Kine, smatra predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
Vlada Australije upada u klopku, navodi Šešelj.
- Nema većeg interesa za Australiju i narod koji tamo živi od čvrste ekonomske i političke saradnje sa Kinom - kaže predsednik SRS za Informer TV.
Australija može da dobije najveće investicije iz Kine, smatra lider radikala.
- Kinezi su prvi shvatili da se svet ne osvaja vojskom. Svet se osvaja ekonomijom, dobrim investicijama i visokom tehnologijom - rekao je Šešelj.
Preporučujemo
"IMAM JEDNU STRAŠNU VEST" Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara
12. 11. 2025. u 19:32
ŠEŠELj: Hrvatska moguća samo sa ustaškim karakteristikama
10. 11. 2025. u 23:40
HIT U HRTKOVCIMA: Pogledajte šta piše na kući Vojislava Šešelja (FOTO)
08. 11. 2025. u 17:26
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
ZVUCI SEKSA U BRITANSKOM PARLAMENTU: Posle skandala - uhapšena dva muškarca
DVOJICA muškarca uhapšena su, pa puštena na slobodu uz kauciju, nakon što je mobilni telefon postavljen u Donjem domu britanskog parlamenta kako bi puštao "seksualne zvukove" tokom poslaničkih pitanja britanskom premijeru Kiru Starmeru.
16. 11. 2025. u 20:32
Komentari (0)