VJERICA RADETA: Naslednici ustaških koljača su igrali fudbal ispred crkve sa lobanjama zaklanih Srba iz Livna
ONO što su Hrvati uradili Srbima u Drugom svetskom ratu je nešto što nikada nismo smeli da im zaboravimo, kaže potpredsednik SRS Vjerica Radeta.
Podseća da je rođena i odrasla u Livnu, mestu gde Srba više nema.
- U Livnu je 10 kuća od mene živeo koljač za koga su svi znali da je lično klao Srbe i bacao ih u Kraške jame. Bio je kratko vreme u pritvoru, a onda su našli nekoliko udovica Srpkinja čije je muževe on zaklao. One su svedočile da to nisu videle, što je i normalno jer nisu bile tu. Na osnovu toga je pušten, formirao porodicu i živeo je sve do 1993. godine. Doživeo je novu NDH i u novoj NDH je umro. Njemu dlaka sa glave nije falila. Ja ne mogu da oprostim ustaši koji je zaklao mog dedu Stevu. Naslednici tih ustaških koljača su igrali fudbal ispred crkve sa lobanjama zaklanih Srba iz Livna - kazala je Radeta za Informer TV.
