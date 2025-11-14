IMA li išta bolnije od tuge majke za izgubljenim detetom, ima li išta strašnije od zloupotrebe te tuge zarad ličnog interesa?

Foto N. Skenderija

Trajale su demonstracije protiv vlasti već godinu dana u svim svojim oblicima, blokade saobraćaja, napad na policiju i institucije, blokade fakulteta i univerziteta, srednjih škola i što je najstrašnije osnovnih škola, odlazak u zapadne zemlje i institucije i blaćenje sopstvene zemlje i njene vlasti.

Ogromne pare od nalogodavaca za ovo se troše i utrošene su, na opozicionim televizijama, znamo koje su, to je jedini program, ali na nohovu žalost rezultat svega toga je za sada ispod svakog očekivanja nalogodavaca.

Bilo je potrebno pronaći nešto novo, nešto monstruozno. Da ne bude zabune, nalogodavci koji imaju svoj jasan cilj nisu monstruozni, oni su samo hladno proračunati , ljudi željni vlasti, a vlast je moć, a moć donosi još više novca.

Bilo je potrebno pronaći monstruozne umove, a to im nije bilo teško, nešto sa velikom količinom novca, a neki su već po prirodi bili takvi.

Ideja je stvorena verovatno uz dobro psihološko praćenje majki nastradalih u padu nastrešnice.

Na žalost po nju i po njeno drugo živo dete, izdvojili su gospođu Dijanu Hrku, majku punu bola i tuge. Brzo su je stavili na čelo kolone demonstranata tražeći pravdu i krivce za ovaj nesrećni slučaj. Zakon radi svoj posao, ali to nije dovoljno. Žalosno je bilo gledati kako razularena gomila potpaljuje i huška gospođu Hrku na ponašanje koje ni najmanje ne odgovara slomljenoj majci.

Sve ovo prenosile su opozicione televizije sa posebnom strašću, prosto se sladeći ovim jezivim scenama.

Na žalost bezumlju nema kraja i gospodja Hrka bukvalno podstaknuta sa svih strana ološa, koji predstavlja opoziciju, prihvatila je u znak protesta da štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije. Izlišno je pominjati ko je dolazio da joj daje podršku, to dobronamerni gradjani vide, opozicioni mediji prenose svaki minut ovog dogadjaja kao jedan vrhunski rijaliti program. I to traje iz dana u dan....

Da li treba usput napomenuti da se osoba koja je stalno uz nju, hvali da mu jedno dete živi i radi u Belgiji, a drugo isto studira u jednoj od Zapadnih zemalja, da li vredi napomenuti da su došli podršku da joj pruže dva čuvena brata blokadera sa skupim rolexima na rukama i skupocenim mercedesom koji su u blizini parkirali? Da li napomenuti da jedan od braće uz pozamašnu stranu stipendiju, dok zagovara blokadu naših fakulteta studira u Nemačkoj? Da li napomenuti drugog brata, koji je na granici sa Crnom Gorom, zaustavljen u svom Mercedesu, koji je vozio pod dokazanim dejstvom psiho-aktivnih supstanci?

Oni su samo crtica, jedan reprezentativni uzorak onih koji podstiču ovu jadnu ženu na ovaj bezumni čin.

Stanje gospodje Hrke se drastično pogoršalo, morala je u adekvatnoj zdravstvenoj ustanovi da prima infuziju i ostalo što struka predviđa, ali je ona i dalje nastavila po starom.

Postavlja se pitanje da li je ona sada,već u ovom stanju, sposobna da samostalno rasuđuje ili to čine bolesni dušebrižnici mesto nje.

Ne daj Bože i treba da se svi mi dobronamerni molimo Bogu, da gospođa Hrka prekine sa štrajkom glađu, oporavi se i vrati se svom drugom sinu.

Ne dao Bog da se ovo završi tragično, što bi ovi krvožedni vampiri oko nje i priželjkivali, jer to bi im dalo novu energiju koja im je posustala, a svi dobro znamo iz romana, bajki, pa i filmova šta vampirima daje novu snagu i energiju, a to je krv i to ljudska.....