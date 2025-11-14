Politika

DIJANA HRKA PONOVO PRIMLJENA U BOLNICU: Nakon primanja infuzije napustila prostorije medicinske ustanove

14. 11. 2025. u 16:38

DIJANA Hrka, majka Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu, izašla je iz bolnice nakon što je primila infuziju.

ДИЈАНА ХРКА ПОНОВО ПРИМЉЕНА У БОЛНИЦУ: Након примања инфузије напустила просторије медицинске установе

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Dijana Hrka koja je započela štrajk glađu pre 13 dana danas je drugi put primljena u privatnu bolnicu kako bi primila infuziju. 

Dva dana pre takođe je išla na infuziju u istu privatnu bolnicu.

O Hrkinom stanju se danas oglasila i sama privatna bolnica koja je potvrdila da je Dijana došla da primi infuziju.

- Usled pogoršanja zdravstvenog stanja, gospođa Dijana Hrka ponovo je primljena u Opštu bolnicu MediGroup u petak, 14. novembra, radi pružanja neophodne medicinske pomoći.Nakon procene stanja, pacijentkinji je obezbeđen lekarski nadzor i odgovarajuća terapija. Prioritet ostaje očuvanje zdravlja, stoga molimo medije i javnost za razumevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost tokom boravka u ustanovi - saopštila je zdravstvena ustanova Medigrup.

