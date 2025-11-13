Politika

BLOKADERI SE IŽIVLJAVAJU NAD HRKOM

В. Н.

13. 11. 2025. u 17:12

BLOKADERI zloupotrebljavaju Dijanu Hrku. Sve su unapred dogovorili i sve ide po tom planu. Ona je samo njihov projekat.

БЛОКАДЕРИ СЕ ИЖИВЉАВАЈУ НАД ХРКОМ

Foto: Printskrin

Procurela je prepiska koja otkriva plan blokadera da izazovu haos. Ako su stvarno zabrinuti što joj ne pomognu, što je ne puste, što im se sve vodi na piskaranje po mreži X. 

Blokaderi će prodati, zloupotrebiti, iskoristiti svakoga od nas. Nijedan život im zaista nije važan.

Samo su sebi važni oni i njihove političke bolesne ambicije.

