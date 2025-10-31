"NOVOSTI" SAZNAJU: Dolovac napravila haos u tužilaštvu zbog hapšenja Bačulova

PREMA ekskluzivnim saznanjima do kojih je došla naša redakcija, nakon današnjeg hapšenja Miše Bačulova i jednog lica osumnjičenih za rušenje ustavnog poretka, u akciji Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva iz Beograda, vrhovni javni tužitelac Zagorka Dolovac napravila je haos.

Foto Ž. Knežević

Kako nezvanično saznajemo, Dolovac je telefonom kontaktirala glavnog javnog tužioca u Novom Sadu Branislava Lepotića a zatim i tužioca Tatjanu Lagumdžiju, tražeći objašnjenje zašto joj nije javljeno za hapšenje.

Dolovac je urlala preko telefona i govorila: Zašto niko nije javio za hapšenje.

Naš izvor dodaje da je njeno ponašanje postalo nesnosno kada je saznala da je akciju BIA i UKP koordiniralo Više javno tužilaštvo u Beogradu, odnosno da istragu poznatog blokadera neće kontrolisati tužioci koje kontroliše Dolovac, odnosno strani faktor i da je pitanje šta bi se u međuvremenu sve moglo saznati, odnosno i kakve su veze odmetnutog dela tužilaštva sa blokaderima.

Izvor blizak Vrhovnom tužilaštvu navodi da je Dolovac bila „iznenađena i nezadovoljna“ zašto nije Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, nego Više javno tužilaštvo u Beogradu i kako nisu znali za akciju unapred, i da je izričito zahtevala detaljan izveštaj o svemu.

Nešto kasnije Više javno tužilaštvo je izdalo saoštenje i navelo da je delo izvršeno na teritoriji grada Beograda, a Bačulov uhapšen u Novom Sadu, kada je Zagorki Dolovac postalo jasno zašto nije VJT Novi Sad.