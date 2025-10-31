Politika

"NOVOSTI" SAZNAJU: Dolovac napravila haos u tužilaštvu zbog hapšenja Bačulova

Novosti online

31. 10. 2025. u 20:21

PREMA ekskluzivnim saznanjima do kojih je došla naša redakcija, nakon današnjeg hapšenja Miše Bačulova i jednog lica osumnjičenih za rušenje ustavnog poretka, u akciji Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva iz Beograda, vrhovni javni tužitelac Zagorka Dolovac napravila je haos.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Доловац направила хаос у тужилаштву због хапшења Бачулова

Foto Ž. Knežević

Kako nezvanično saznajemo, Dolovac je telefonom kontaktirala glavnog javnog tužioca u Novom Sadu Branislava Lepotića a zatim i tužioca Tatjanu Lagumdžiju, tražeći objašnjenje zašto joj nije javljeno za hapšenje.

Dolovac je urlala preko telefona i govorila: Zašto niko nije javio za hapšenje.

Naš izvor dodaje da je njeno ponašanje postalo nesnosno kada je saznala da je akciju BIA i UKP koordiniralo Više javno tužilaštvo u Beogradu, odnosno da istragu poznatog blokadera neće kontrolisati tužioci koje kontroliše Dolovac, odnosno strani faktor i da je pitanje šta bi se u međuvremenu sve moglo saznati, odnosno i kakve su veze odmetnutog dela tužilaštva sa blokaderima. 

Izvor blizak Vrhovnom tužilaštvu navodi da je Dolovac bila „iznenađena i nezadovoljna“ zašto nije Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, nego Više javno tužilaštvo u Beogradu i kako nisu znali za akciju unapred, i da je izričito zahtevala detaljan izveštaj o svemu.

Nešto kasnije Više javno tužilaštvo je izdalo saoštenje i navelo da je delo izvršeno na teritoriji grada Beograda, a Bačulov uhapšen u Novom Sadu, kada je Zagorki Dolovac postalo jasno zašto nije VJT Novi Sad.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU