BRNABIĆ OTKRILA ŠTA BI BILA PRVA POSLEDICA DA JE BAČULOV USPEO: "Neverovatno je do koje mere su neki ljudi bili spremni da idu..."

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić poziva građane da razmisle o tome šta bi bila prva posledica da je blokader Miša Bačulov uspeo u svojoj nameri.

- Bez ikakve sumnje, prva posledica bi bila ubistvo predsednika Aleksandra Vučića koji bi bio optužen da je pokušao da otruje jednog od opozicionara, ubistvo Vučićeve porodice i njegove dece. Šta bi to značilo za našu državu? Kakav bi to bio uvod u krvoproliće? U građanske sukobe nesagledivih razmera. Neverovatno je do koje mere su neki ljudi bili spremni da idu kako bi razorili ovo društvo, razorili ovu zemlju, ali bi, pre svega, to bio alibi za ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njegove dece - navela je ona.

Kaže da više ne zna ni šta bi mogla da očekuje.

- Neverovatno je pomisliti na šta su ljudi spremni kako bi izazvali posledice koje žele da izazovu - rekla je ona.