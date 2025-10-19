Politika

BLOKADERI više ne kriju da je sve laž i prevara: “Nobelovci” iz Novog Pazara “pešače” na četri točka do Novog Sada

В. Н.

19. 10. 2025. u 12:59

STUDENTI blokaderi koji su se zaputili peške iz Novog Pazara ka Novom Sadu dali su novu definicuju pešačenja.

БЛОКАДЕРИ више не крију да је све лаж и превара: “Нобеловци” из Новог Пазара “пешаче” на четри точка до Новог Сада

Foto printskrin

“Nobelovci” iz Novog Pazara “pešače” na četri točka do Novog Sada. Oni više ne kriju da je sve laž i prevara.

Dok se voze u automobilu razgovaraju sa vozačem koji ih pita kako im je bilo, da li su se naspavali, da li im je bilo toplo...

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 15

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEĆE MOĆI: Dve rečenice
Politika

0 0

NEĆE MOĆI: Dve rečenice

PROŠLE nedelje izgovorene su dve rečenice koje jasnije od svih govora, tekstova, analiza pokazuju kakvo je stanje na našoj medijskoj i političkoj sceni.

19. 10. 2025. u 11:15

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL NA ENFILDU: Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!

SPEKTAKL NA "ENFILDU": Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!