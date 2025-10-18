Politika

RAT IZMEĐU BLOKADERA I NOVOG DSS - POKS: Izađite na izbore bez nas pa ćete videti koliko je visok i sniženi cenzus

В. Н.

18. 10. 2025. u 13:28

SUKOB između studenata blokadera i opozicionih partija NDSS-POKS dobio je novu dimenziju.

РАТ ИЗМЕЂУ БЛОКАДЕРА И НОВОГ ДСС - ПОКС: Изађите на изборе без нас па ћете видети колико је висок и снижени цензус

Foto: A. Živković

Studenti su kratko poručili svojim dojučerašnjim saborcima: Izađite na izbore bez nas pa ćete videti koliko je visok i sniženi cenzus.

Foto printskrin Iks/ETFBlokada

