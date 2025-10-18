RAT IZMEĐU BLOKADERA I NOVOG DSS - POKS: Izađite na izbore bez nas pa ćete videti koliko je visok i sniženi cenzus
SUKOB između studenata blokadera i opozicionih partija NDSS-POKS dobio je novu dimenziju.
Studenti su kratko poručili svojim dojučerašnjim saborcima: Izađite na izbore bez nas pa ćete videti koliko je visok i sniženi cenzus.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
PRAVAC MAĐARSKA: Srbijo, upomoć! Kojim putem Putin stiže u Budimpeštu?
AKO Putin želi da leti do Budimpešte preko vazdušnog prostora EU, Mađarska bi prvo morala zvanično da odobri sletanje i poletanje njegovih državnih aviona koristeći ovaj zakonski izuzetak, što ne bi bio problem.
17. 10. 2025. u 20:10
