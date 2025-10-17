ĐILAS I KURTI U ISTOJ PORODICI SOCIJALISTA! Od danas i zvanično - sestrinske stranke
IZ PARTIJE evropskih socijalista danas je izbačen slovački premijer Robert Fico. Međutim, u istom trenutku u nju su ubačeni predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, kao i Aljbin Kurti najbolji prijatelji i najbliži saradnici.
Sada je, dakle, sve jasno.
Đilasov SSP i Kurtijevo Samoopredeljenje su od danas i zvanično sestrinske stranke.
Đilas i Kurti od danas se nalaze u istoj porodici socijalista!
Preporučujemo
STRAVIČAN UDARAC ZA KURTIJA: Priština mu okrenula leđa
12. 10. 2025. u 20:12
BRNABIĆ ODGOVORILA ĐILASU: Nas bi da zabranite, a blokadere da pohapsite! (VIDEO)
09. 10. 2025. u 14:49
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)