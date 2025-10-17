Politika

ĐILAS I KURTI U ISTOJ PORODICI SOCIJALISTA! Od danas i zvanično - sestrinske stranke

В.Н.

17. 10. 2025. u 14:53

IZ PARTIJE evropskih socijalista danas je izbačen slovački premijer Robert Fico. Međutim, u istom trenutku u nju su ubačeni predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, kao i Aljbin Kurti najbolji prijatelji i najbliži saradnici.

Foto: Z.Jovanović/AP photo

Sada je, dakle, sve jasno.

Đilasov SSP i Kurtijevo Samoopredeljenje su od danas i zvanično sestrinske stranke.

Đilas i Kurti od danas se nalaze u istoj porodici socijalista!

