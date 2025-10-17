TO ĆE OPREDELITI BUDUĆNOST SVETA: Vučić o najavljenom susretu Putina i Trampa u Budimpešti - Ta lokacija nije slučajno odabrana...
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi radove na tunelu "Iriški venac" u okviru projekta Novi Sad – Ruma.
Vučić je odgovarajući na pitanja novinara komentarisao susret Putina i Trampa u Budimpešti.
- To je pitanje za koje je potrebna duga i ozbiljna analiza. Ja nisam od onih koji čim vide da se nešto desilo, sve znaju. To je dobra vest da se razgovara o miru. Što više razgovarate, postoji šansa da se do mira dođe. Posebno sam srećan što su izazvali naše prijatelje za domaćina. Siguran sam da ta lokacija nije slučajno odabrana. Ja ću se videti u ponedeljak ili sredu sa Orbanom. To će opredeliti budućnost sveta. Verujem da će razovarati i o drugim stvarima, o energetskoj mapi sveta. Ima u svetu nešto što sam juče naučio od mojih kineskih prijatelja, vi mislite da ste rešili problem ako ste nekom zapretili i oni vas poslušali. Samo ste ga stavili pod tepih. Očekujem narednih dana žestok pritisak da do takvog sastanka ne dođe. Veoma komplikovano, potrebno mi je mnogo vremena. Ostaje meni vreme da to analiziram - naveo je predsednik Srbije.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
VUČIĆ O ZNAČAJU TUNELA IRIŠKI VENAC: Skratiće vožnju preko Fruške gore
17. 10. 2025. u 10:55
VUČIĆ GOST NACIONALNOG DNEVNIKA: Predsednik Srbije u 18:30 o najvažnijim temama
17. 10. 2025. u 10:20
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)