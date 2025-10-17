Politika

TO ĆE OPREDELITI BUDUĆNOST SVETA: Vučić o najavljenom susretu Putina i Trampa u Budimpešti - Ta lokacija nije slučajno odabrana...

В.Н.

17. 10. 2025. u 11:06

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi radove na tunelu "Iriški venac" u okviru projekta Novi Sad – Ruma.

ТО ЋЕ ОПРЕДЕЛИТИ БУДУЋНОСТ СВЕТА: Вучић о најављеном сусрету Путина и Трампа у Будимпешти - Та локација није случајно одaбрана...

Foto: Tanjug/AP photo

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara komentarisao susret Putina i Trampa u Budimpešti.

- To je pitanje za koje je potrebna duga i ozbiljna analiza. Ja nisam od onih koji čim vide da se nešto desilo, sve znaju. To je dobra vest da se razgovara o miru. Što više razgovarate, postoji šansa da se do mira dođe. Posebno sam srećan što su izazvali naše prijatelje za domaćina. Siguran sam da ta lokacija nije slučajno odabrana. Ja ću se videti u ponedeljak ili sredu sa Orbanom. To će opredeliti budućnost sveta. Verujem da će razovarati i o drugim stvarima, o energetskoj mapi sveta. Ima u svetu nešto što sam juče naučio od mojih kineskih prijatelja, vi mislite da ste rešili problem ako ste nekom zapretili i oni vas poslušali. Samo ste ga stavili pod tepih. Očekujem narednih dana žestok pritisak da do takvog sastanka ne dođe. Veoma komplikovano, potrebno mi je mnogo vremena. Ostaje meni vreme da to analiziram - naveo je predsednik Srbije. 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KOMENTAR: Halid
Kolumne

0 0

KOMENTAR: Halid

POSTOJI li negde tanana duša otporna na sve izazove i sve loše uticaje? Postoji li čovek operisan od mrzovolje, zajedljivosti, mržnje, gramzivosti? Postoji li još jedan dobar čovek na svetu? Donedavno je postojao! Zvao se Halid Bešlić!

17. 10. 2025. u 12:11

Politika
Tenis
Fudbal
SISTEMSKA PREVARA: Nakon otkrića o neakreditovanom fakultetu, kandidatkinja za VSS falsifikovala biografiju

SISTEMSKA PREVARA: Nakon otkrića o neakreditovanom fakultetu, kandidatkinja za VSS falsifikovala biografiju