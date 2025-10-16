Politika

BRNABIĆ ODBRUSILA DINIĆU: Pravda se na ulicama neće deliti (VIDEO)

В. Н.

16. 10. 2025. u 17:18

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je da Rastislava Dinića iz Zeleno levog fronta danas u skupštinskoj sali niko nije razumeo, kao i da se pravda neće deliti na ulicama.

БРНАБИЋ ОДБРУСИЛА ДИНИЋУ: Правда се на улицама неће делити (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Niko ga nije razumeo šta priča. Čovek je za 10 minuta jednu jedinu stvar koju je želeo da kaže, nije pogodio. Svaka čast - rekla je Brnabić.

Dodala je da je razlika između nje i Dinića ta što ona traži istragu o nadstrešnici, da se sazna istina, a ne da se unapred osude ljudi.

- Neželite da saznate istinu. Ispitajte reči gospodina Đura Race, to je jedino što mi tražimo, jer želimo da se sazna istina, a ne da se pravda deli na ulicama, kao što vi blokaderi želite - rekla je Brnabić.

