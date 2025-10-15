PAKLENI PLAN BLOKADERA I MEDIJSKIH GRUPA ZA PRITISAK: Lažima oživeti propalu revoluciju i gurnuti Srbiju u građanski rat

JEDNA studentkinja je stravično pretučena u policijskoj stanici u Beogradu. Ona je u ranim jutarnjim satima odvedena sa svog radnog mesta, protiv svoje volje, gde je sprovedena u podrumske prostorije na „informativni razgovor“ sa dva uniformisana i jednim neuniformisanim licem. Uniformisani pripadnik MUP-a je njenu glavu iz sve snage udario od sto, pri čemu joj je pocepana arkada. Nakon toga je udarena pištoljem u predelu kuka. Zatim je vezana jednom rukom za radijator, a drug je ostala slobodna kako bi mogla da potpiše, što je ona ponovo odbila da uradi.

Foto: Profimedia

Ovako je glasila objava blokadera koju su saopštili čitavoj javnosti, tražeći hitnu odgovornost i pravdu za prebijenu građanku i studentkinju od strane policije. Upregla se cela Šolakova propagandna mašinerija, oličena u grupama za pritisak pod nazivom N1 i Nova S, zahtevajuću hitnu reakciju povodom brutalne policijske torture.

Upregla se i cela blokaderska opozicija u parlamentu Srbije, mahala fotografijama prebijene studentkinje i pretila državnom vrhu i policiji. I to sve uoči dolaska predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen u Srbiju. Treba pokazati šefici EU šta se radi u "diktatorskoj" Srbiji.

A onda šok. Kao mehur od sapunice raspršila se još jedna gnusna blokaderska laž. Javila se "pretučena" studentkinja.

- Moje ime i prezime dovedeno je u negativan kontekst, uz navode da sam povređena od strane policijskih službenika, što ovim putem u potpunosti demantujem. Informacija o mom navodnom povređivanju od strane policije je neistinita - nisam bila u prostorijama policije. Žao mi je što je moje ime iskorišćeno na takav način, čime su ljudi dovedeni u zabludu, a ja u opasnost… - napisala je ona na Instagramu.

Ne samo što je blokadersko-opoziciona laž gnusna i odvratna sama po sebi. Ona je na prvom mestu opasna. Opasna po sve građane Srbije i ceo društveni poredak.

Obojena revolucija propala je odavno i to je svima jasno. Jasno je to i blokadersko-studentskom pokretu i blokaderskoj opoziciji.

Zato se posrnula revolucija mora oživeti. Pošto podršku za izvođenje obojene revolucije nemaju od naroda i građana (poslednjih meseci se u celoj Srbiji skupi manje od 4.000 ljudi), blokaderi nastavljaju sa prljavim i opasnim igrama.

Setimo se maloletnog dečaka iz Valjeva koji je, kako su tvrdili blokaderi na društvenim mrežama, a kasnije i Šolakove grupe za pritisak, preminuo u bolnici u Valjevu usled policijske brutalnosti i zadobijenih povreda tokom protesta 14. avgusta.

Međutim, nakon detaljnih provera ispostavilo se da pomenuti dečak iz Valjeva ne postoji, a da je sve bilo zlonamerna neistina i izmišljotina.

Sada se po istom receptu plasiraju neistine sa ciljem izaivanja haosa, nemira i građanskog rata u Srbiji.

Treba "napumpati" što više laži do 1. novembra, za kada je zakazan skup blokadera na godišnjicu tragedije u Novom Sadu, kako bi još jednom pokušali u sprovođenju obojene revolucije po svaku cenu.