U PONEDELJAK SASTANAK SA ĐUKOVIM Vučić: "Iznećemo neke od naših ideja za koje smatram da su povoljne za rusku stranu"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u ponedeljak sa Aleksandrom Đukovim izneti neke od ideja koje su povoljne za rusku stranu.

- Mi apelujemo na rusku stranu jer smo apelovali na amerikance mesecima, uspeli smo da izmolimo 8 meseci i kad Plenković kaže da nismo uspeli da uradimo ništa, pa nismo, jer za razliku od drugih mi nismo otimači jer jedino što smo mogli da otmemo neki kapital ili imovinu bez obzira da li sam ja srećan sa cenom koja je plaćena ili nisam. Bez ozbira da li je to bio dobar ugovor ili nije kako smo danas to saznali od profesora Đuričina od Borka Stefanovića koji je bio glavni pregovarač za to pa smo naplatili nešto za više od pet puta manje nego što je bila procena za to.

Dodao je da je ministarka Dubravka Đedović strožije postupila.

- Dubravka je možda nešto strožije nastupila nego što je trebalo jer još ima prostora za razgovore. Ja ću u ponedeljak sa gospodinom Aleksandrom Đukovim izneti neke od naših ideja za koje smatram da su povoljne za rusku stranu, da li će Rusi prihvatiti ili ne, nisam siguran.

- Mi ćemo izaći sa konkretnim stvarima pred Đukova. Očekujem konkretan razgovor. Rade naše banke, nisu naše banke pobegle. A u nekom trenutku ako ima zaprete sankcije, pa šta mislite da treba da ukinemo naš bankarski sistem? Meni su rekli neki ljudi na sastanku "ej, pa tamo je većina blokadera, tamo su visoke plate". Ja sam rekao da to više nikada niasm čuo, ja sam predsednik svim građanima.