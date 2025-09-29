"BROJEVI SU NEUMOLJIVI" Vučević: Na skupovima protiv blokada građani rekli dosta

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević gostujući na K1 televiziji izjavio je da okupljanja protiv blokada nisu organizovana da bi se merio broj ljudi koji će prisustvovati, već da bi građani rekli da je dosta i da žele da se vrate normalnom životu.

- Nismo se merili, brojevi su neumoljivi, oni pokazuju jedan vid raspoloženja u javnosti. Skupovi protiv blokada nisu organizovani da bi se neko izmerio, već da građani kažu dosta, pustite da se vrate đaci u škole, da se studenti vrate na redovno studiranje, da su radnici na svojim radnim mestima, da radi biznis. To je poenta, to su ključni zahtevi - hoće stabilnost i predvidivost. Mogli bismo da dodamo da su bile opstrukcije i u drugim oblastima života, pokušaj generalnog štrajka da sve stane. Kada ovo poređamo vidimo klasičan primer obojene revolucije. Oni direktno utiču da država ne funkcioniše, oni sprečavaju državu da radi svoj posao. I to je najveća prevara kojoj smo prisustvovali 10 meseci - rekao je Vučević.

Crvena šaka se pojavila odmah

Oni koji kažu nešto drugačij, za blokadere, kaže Vučević, mora biti izopšten ili izrugan.

- Vratićemo se normalnim stvarima tako što ćemo pričati o uspehu države, kako rastu plate medicinskim radnicima i prosvetnim radnicima, od 1. decembra i povećanje penzija. Zašto bih išao da gledam nešto u pozorištu kad mi neko digne crvenu šaku? Ne osećam se prijatno gde se dovodi politička situacija u pitanje. Oni su svaku predstavu i koncert pokušali da zloupotrebe i da nam pričaju ko je ubica. Korupcija nije dovela do pada nadstrešnice, već činjenje ili nečinjenje. Postoje predmeti, optužnice, procesi. Neki su videli šansu da profitiraju. Crvena šaka se pojavila gotovo odmah. Niko nije rešio da Portugaliju sruši kada je pala žičara. U oktobru ste imali poplave u Valensiji, pa niko nije rešio da sruši Kraljevinu Španiju. U Srbiji nesreća i odmah hajde da zapalimo državu - naveo je Vučević.

