PANIKA NA RTS: Otkazana repriza sramne emisije posle burnih reakcija naroda (FOTO)
RADIO televizija Srbije "podvila je rep" posle žestokih reakcija građana Srbije.
Radio-televizija Srbije (RTS) otkazala je reprizu emisije "Važne stvari" nakon žestokih reakcija naroda u Srbiji koji je osudio svesnu i zlonamernu zloupotrebu dece za prljave blokaderske ciljeve.
Ova informacija obelodanjena je na Instagram kanalu "Važne stvari".
- Dragi naši, današnja repriza naše emisije na kanalu RTS2 je otkazana. Vidimo se naredne subote - piše u postu.
Na osnovu druge objave, na kojoj se vidi dečak koji je najstrašnije zloupotrebljen u snimku koji je šokirao Srbiju, jasno je i da je RTS, ili bar njegov blokaderski deo, namerno objavio sporan snimak kako bi svojim političkim favoritima blokaderima prikupio neki jeftin politički poen.
Podsetimo, iza emisije u kojoj maloletni dečak izgovara rečenicu "studenti se bore za pravdu", stoji "Sense Production", koja je u vlasništvu docenta FDU Milana Stojanovića i Maje Popović Milojević, koji su poznati po blokaderskim stavovima.
Urednica projekta ispred RTS je Jelena Popadic Sumić, takođe blokaderka.
