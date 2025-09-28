PANIKA NA RTS: Otkazana repriza sramne emisije posle burnih reakcija naroda (FOTO)

RADIO televizija Srbije "podvila je rep" posle žestokih reakcija građana Srbije.

Radio-televizija Srbije (RTS) otkazala je reprizu emisije "Važne stvari" nakon žestokih reakcija naroda u Srbiji koji je osudio svesnu i zlonamernu zloupotrebu dece za prljave blokaderske ciljeve.

Ova informacija obelodanjena je na Instagram kanalu "Važne stvari".

- Dragi naši, današnja repriza naše emisije na kanalu RTS2 je otkazana. Vidimo se naredne subote - piše u postu.

Na osnovu druge objave, na kojoj se vidi dečak koji je najstrašnije zloupotrebljen u snimku koji je šokirao Srbiju, jasno je i da je RTS, ili bar njegov blokaderski deo, namerno objavio sporan snimak kako bi svojim političkim favoritima blokaderima prikupio neki jeftin politički poen.

Podsetimo, iza emisije u kojoj maloletni dečak izgovara rečenicu "studenti se bore za pravdu", stoji "Sense Production", koja je u vlasništvu docenta FDU Milana Stojanovića i Maje Popović Milojević, koji su poznati po blokaderskim stavovima.

Urednica projekta ispred RTS je Jelena Popadic Sumić, takođe blokaderka.

