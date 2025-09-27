Politika

LAVROV ŠTITIO SRPSKE INTERESE U UN: Šef ruske diplomatije ogolio udar Zapada na naš narod

Novosti online

27. 09. 2025. u 19:58

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je na Generalnoj skupštini UN da se u BiH i na Kosovu i Metohiji sprovode sistematski napadi usmereni protiv srpskog naroda i njegovih osnovnih prava.

Foto: Yury Kochetkov/Pool Photo via AP/Profimedia/Ilustracija

- I na Kosovu i u BiH pokrenuti su napadi na životne interese srpskog naroda, uključujući iskonska prava srpskog pravoslavlja - naglasio je Lavrov.

Prema njegovim rečima, jednostrano priznanje nezavisnosti tzv. Kosova, u suprotnosti sa rezolucijom 1244, u suštini je predstavljalo pokušaj razaranja državnog uređenja Srbije.

Šef ruske diplomatije upozorio je da takva politika Zapada podriva mir i stabilnost na Balkanu, ističući da Moskva ostaje dosledna u odbrani suvereniteta.

Lavrov je poručio i da zapadne zemlje namerno sabotiraju Dejtonski mirovni sporazum i time vode ka urušavanju državnosti BiH.

Lavrov je delovanje Zapada na Balkanu nazvao flagrantnim primerom podrivanja suvereniteta i grubog mešanja u unutrašnje stvari nezavisne države.

Prema njegovim rečima, u ovom regionu se otvoreno krši i osnovni princip Povelje UN o obavezi svih članica da poštuju odluke Saveta bezbednosti.

Rusija ostaje otvorena za pregovore o otklanjanju uzroka ukrajinskog sukoba, ali prava Rusa i ruskih govornika na teritorijama pod kontrolom Kijeva moraju biti obnovljena i u potpunosti poštovana, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

- Kao što je ruski predsednik Vladimir Putin više puta rekao, Rusija je bila i ostaje otvorena za pregovore o otklanjanju uzroka sukoba. Bezbednost i vitalni interesi Rusije moraju biti pouzdano garantovani - istakao je Lavrov na 80. sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Na toj osnovi, dodao je Lavrov, Rusija je spremna da razgova o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

(SRNA)

