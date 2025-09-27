LAVROV ŠTITIO SRPSKE INTERESE U UN: Šef ruske diplomatije ogolio udar Zapada na naš narod
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je na Generalnoj skupštini UN da se u BiH i na Kosovu i Metohiji sprovode sistematski napadi usmereni protiv srpskog naroda i njegovih osnovnih prava.
- I na Kosovu i u BiH pokrenuti su napadi na životne interese srpskog naroda, uključujući iskonska prava srpskog pravoslavlja - naglasio je Lavrov.
Prema njegovim rečima, jednostrano priznanje nezavisnosti tzv. Kosova, u suprotnosti sa rezolucijom 1244, u suštini je predstavljalo pokušaj razaranja državnog uređenja Srbije.
Šef ruske diplomatije upozorio je da takva politika Zapada podriva mir i stabilnost na Balkanu, ističući da Moskva ostaje dosledna u odbrani suvereniteta.
Lavrov je poručio i da zapadne zemlje namerno sabotiraju Dejtonski mirovni sporazum i time vode ka urušavanju državnosti BiH.
Lavrov je delovanje Zapada na Balkanu nazvao flagrantnim primerom podrivanja suvereniteta i grubog mešanja u unutrašnje stvari nezavisne države.
Prema njegovim rečima, u ovom regionu se otvoreno krši i osnovni princip Povelje UN o obavezi svih članica da poštuju odluke Saveta bezbednosti.
Rusija ostaje otvorena za pregovore o otklanjanju uzroka ukrajinskog sukoba, ali prava Rusa i ruskih govornika na teritorijama pod kontrolom Kijeva moraju biti obnovljena i u potpunosti poštovana, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
- Kao što je ruski predsednik Vladimir Putin više puta rekao, Rusija je bila i ostaje otvorena za pregovore o otklanjanju uzroka sukoba. Bezbednost i vitalni interesi Rusije moraju biti pouzdano garantovani - istakao je Lavrov na 80. sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Na toj osnovi, dodao je Lavrov, Rusija je spremna da razgova o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.
(SRNA)
BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!
ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".
27. 09. 2025. u 12:25
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)