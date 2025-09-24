BEOGRAD DOMAĆIN DELEGACIJI PRAVOSUĐA IZ ABU DABIJA: Razgovarano o digitalizaciji postupaka i jačanju saradnje tužilaštava (FOTO)

GLAVNI javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović danas je sa saradnicima razgovarao sa predstavnicima pravosuđa Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Uprave za pravosuđe Abu Dabija, koja boravi u poseti Republici Srbiji.

Foto: Novosti

Sastanak sa delegacijom UAE koju čine glavni javni tužilac emirata Abu Dabija Ali Muhamad El-Buši, podsekretar Uprave za pravosuđe Abu Dabija Jusuf Said El-Abri, šef Odeljenja za sudsku inspekciju Ali El-Šair El-Daheri i šef Odeljenja za strateško planiranje i institucionalni razvoj Abdula Saif Zahran, održan je u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u beogradskoj Palati pravde.

Sagovornici iz beogradskog VJT i delegacije UAE razgovarali su o specifičnostima uređenja i organizacije tužilaštava, kao i o stručnim pitanjima iz oblasti pravosuđa.



Razmenili su iskustva u radu i modalitetima krivičnog progona različitih oblika kriminaliteta.

Podsekretar Uprave za pravosuđe Abu Dabija Jusuf Said El-Abri ukazao je da se u UAE svi krivični postupci od početka do kraja vode online, uz kompletnu digitalizaciju pravosuđa. Pozvao je glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu i njegov tim u uzvratnu posetu Abu Dabiju u cilju dalje razmene iskustava.

Glavni javni tužilac VJT u Beogradu i glavni javni tužilac emirata Abu Dabija Ali Muhamad El-Buši izrazili su spremnost za jačanje međusobne saradnje i dobrih praksi.Nakon sastanka Stefanović je glavnom javnom tužiocu emirata Abu Dabija uručio počasnu plaketu izrazivši zadovoljstvo zbog posete uvaženog kolege.