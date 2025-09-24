Politika

BEOGRAD DOMAĆIN DELEGACIJI PRAVOSUĐA IZ ABU DABIJA: Razgovarano o digitalizaciji postupaka i jačanju saradnje tužilaštava (FOTO)

В.Н.

24. 09. 2025. u 14:06

GLAVNI javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović danas je sa saradnicima razgovarao sa predstavnicima pravosuđa Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Uprave za pravosuđe Abu Dabija, koja boravi u poseti Republici Srbiji.

БЕОГРАД ДОМАЋИН ДЕЛЕГАЦИЈИ ПРАВОСУЂА ИЗ АБУ ДАБИЈА: Разговарано о дигитализацији поступака и јачању сарадње тужилаштава (ФОТО)

Foto: Novosti

Sastanak sa delegacijom UAE koju čine glavni javni tužilac emirata Abu Dabija Ali Muhamad El-Buši, podsekretar Uprave za pravosuđe Abu Dabija Jusuf Said El-Abri, šef Odeljenja za sudsku inspekciju Ali El-Šair El-Daheri i šef Odeljenja za strateško planiranje i institucionalni razvoj Abdula Saif Zahran, održan je u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u beogradskoj Palati pravde.

Sagovornici iz beogradskog VJT i delegacije UAE razgovarali su o specifičnostima uređenja i organizacije tužilaštava, kao i o stručnim pitanjima iz oblasti pravosuđa.

Razmenili su iskustva u radu i modalitetima krivičnog progona različitih oblika kriminaliteta. 

Foto: Novosti

Podsekretar Uprave za pravosuđe Abu Dabija Jusuf Said El-Abri ukazao je da se u UAE svi krivični postupci od početka do kraja vode online, uz kompletnu digitalizaciju pravosuđa. Pozvao je glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu i njegov tim u uzvratnu posetu Abu Dabiju u cilju dalje razmene iskustava.

Foto: Novosti

Glavni javni tužilac VJT u Beogradu i glavni javni tužilac emirata Abu Dabija Ali Muhamad El-Buši izrazili su spremnost za jačanje međusobne saradnje i dobrih praksi.Nakon sastanka Stefanović je glavnom javnom tužiocu emirata Abu Dabija uručio počasnu plaketu izrazivši zadovoljstvo zbog posete uvaženog kolege.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VULIN U MOSKVI: Prisustvuje Međunarodnom forumu Svetska atomska nedelja
Politika

0 0

VULIN U MOSKVI: Prisustvuje Međunarodnom forumu "Svetska atomska nedelja"

ALEKSANDAR Vulin od danas boravi u zvaničnoj poseti Moskvi gde će prisustvovati Međunarodnom forumu "Svetska atomska nedelja", na lični poziv generalnog direktora ruske državne korporacije za atomsku energiju Rosatom, Alekseja Lihačova, povodom obeležavanja 80 godina od osnivanja Specijalnog komiteta za atomsku energiju u Ruskoj Federaciji.

24. 09. 2025. u 14:13

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)