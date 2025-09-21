Politika

TUŽNA VEST ZA RADIKALE: Preminuo poznati političar

Novosti online

21. 09. 2025. u 22:11

PREMINUO je Sulejman Spaho, čovek koji je svoj vek proveo u Loznici i koji je voleo taj grad, objavila je Fejsbuk stranica Jadar Press-Loznica Grad.

ТУЖНА ВЕСТ ЗА РАДИКАЛЕ: Преминуо познати политичар

Zastava SRS

Za sebe je govorio da je Srbin muslimanske veroispovesti. Mnogi Lozničani su ga poznavali kao čoveka sa stavom.

Mnogi su ga poznavali kao poslanika Srpske radikalne stranke i kao osnivača Udruženja Srba muslimanske veroispovesti.

