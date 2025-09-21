TUŽNA VEST ZA RADIKALE: Preminuo poznati političar

PREMINUO je Sulejman Spaho, čovek koji je svoj vek proveo u Loznici i koji je voleo taj grad, objavila je Fejsbuk stranica Jadar Press-Loznica Grad.

Za sebe je govorio da je Srbin muslimanske veroispovesti. Mnogi Lozničani su ga poznavali kao čoveka sa stavom.

Mnogi su ga poznavali kao poslanika Srpske radikalne stranke i kao osnivača Udruženja Srba muslimanske veroispovesti.