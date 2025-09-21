TUŽNA VEST ZA RADIKALE: Preminuo poznati političar
PREMINUO je Sulejman Spaho, čovek koji je svoj vek proveo u Loznici i koji je voleo taj grad, objavila je Fejsbuk stranica Jadar Press-Loznica Grad.
Za sebe je govorio da je Srbin muslimanske veroispovesti. Mnogi Lozničani su ga poznavali kao čoveka sa stavom.
Mnogi su ga poznavali kao poslanika Srpske radikalne stranke i kao osnivača Udruženja Srba muslimanske veroispovesti.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)