USLOVI GOTOVO NEVEROVATNI: Ovo su cene legalizacije po zonama

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić rekao je prilikom svog obraćanja istakao da imao najveći broj mesta sa od 50 hiljada do 100 hiljada stanovnika.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Kaže da su napravili sve po zonama.

Svi objekti od tog trenutka postaju legalni, naglasio je predsednik, i objasnio kako će to ići po gradovima.

- Skupe su Terazije, ali to je cena 20 odsto jednog kvadrata ukupno, 1000 evra za stan od 200 kvadrata u centru grada. Ali, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, gradovima koji imaju zajedno sa okolinom preko 100.000 stanovnika. To su Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Leskovac, Kruševac, Novi Pazar, Zrenjanin, Pančevo, Kraljevo, Valjevo, Smederevo, i mislim Vranje. Ta mesta, od 100.000 do 500.000, ali unutar gradova, u selima, maksimalno 100 evra. U prigradskim delovima, maksimalno 200 evra ukupno se plaća. Samo u centru, što bi mlađi ljudi rekli centru centra se određuje nešto više po zonama. Ali maksimalno u centru Novog Sada, Niša, do 500 evra. Ja stvarno mislim da su ti uslovi gotovo neverovatni - kazao je predsednik.

Vučić ističe da imamo najveći broj mesta od 50.000 do 100.000 stanovnika.

- Sombor, Kikinda, Loznica, mnogi drugi. Tu je maksimalna cena u centru do 300 evra, svuda okolo 100 do 150 evra. Sa svim pomoćnim objektima, osim onih gde je neko napravio 1000 kvadrata halu. Tu smo spremni da uradimo nešto poput 10 evra po kvadratu. U centru gradova ispod 50.000 ne može da pređe 150 evra.