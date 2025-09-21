USLOVI GOTOVO NEVEROVATNI: Ovo su cene legalizacije po zonama
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić rekao je prilikom svog obraćanja istakao da imao najveći broj mesta sa od 50 hiljada do 100 hiljada stanovnika.
Kaže da su napravili sve po zonama.
Svi objekti od tog trenutka postaju legalni, naglasio je predsednik, i objasnio kako će to ići po gradovima.
- Skupe su Terazije, ali to je cena 20 odsto jednog kvadrata ukupno, 1000 evra za stan od 200 kvadrata u centru grada. Ali, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, gradovima koji imaju zajedno sa okolinom preko 100.000 stanovnika. To su Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Leskovac, Kruševac, Novi Pazar, Zrenjanin, Pančevo, Kraljevo, Valjevo, Smederevo, i mislim Vranje. Ta mesta, od 100.000 do 500.000, ali unutar gradova, u selima, maksimalno 100 evra. U prigradskim delovima, maksimalno 200 evra ukupno se plaća. Samo u centru, što bi mlađi ljudi rekli centru centra se određuje nešto više po zonama. Ali maksimalno u centru Novog Sada, Niša, do 500 evra. Ja stvarno mislim da su ti uslovi gotovo neverovatni - kazao je predsednik.
Vučić ističe da imamo najveći broj mesta od 50.000 do 100.000 stanovnika.
- Sombor, Kikinda, Loznica, mnogi drugi. Tu je maksimalna cena u centru do 300 evra, svuda okolo 100 do 150 evra. Sa svim pomoćnim objektima, osim onih gde je neko napravio 1000 kvadrata halu. Tu smo spremni da uradimo nešto poput 10 evra po kvadratu. U centru gradova ispod 50.000 ne može da pređe 150 evra.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
Komentari (0)