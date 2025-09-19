KURTI PROTERUJE SRBE SA OGNJIŠTA: Kulminira pritisak na naše sunarodnike na Kosmetu, Priština ih proglasila strancima

POSLE serije nasilnih poteza i otimanja srpskih institucija u pokrajini, vlasti Aljbina Kurtija u Prištini sada idu i korak dalje u pritiscima na Srbe - kroz primenu "zakona o strancima", žele da ih proglase "tuđincima" u sopstvenoj državi, obavezujući ih da se prijavljuju policiji i pribavljaju boravište kako bi mogli da žive, rade ili studiraju na Kosovu i Metohiji.

Naime, prema ovom propisu, Priština "strancima" smatra sve one koji ne poseduju tzv. kosovska dokumenta, bez obzira na to što su tu rođeni ili su im tu deca, porodica ili radna mesta. Zamenik komandira tzv. kosovske policije za region sever Veton Eljšani najavio je da će od 1. novembra početi primena ovog spornog zakona u delu koji se tiče obaveze prijavljivanja u policijskim stanicama u roku od tri dana po ulasku na Kosmet, kako bi se znalo gde borave. Onima koji to ne učine - sleduju kazne.

EU i Kvinta da zaustave Prištinu DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je juče da nove pretnje Prištine da će Srbima koji žive, borave i rade pokrajini uskoro biti neophodne nekakve radne dozvole, uz prijavljivanje boravka u policijskim stanicama, za cilj imaju novi talas progona i proterivanja Srba, po direktnom nalogu Kurtija. - Zbog najave ovih novih eskalatornih poteza, Beograd će zahtevati od međunarodne zajednice da zaustavi ovo Kurtijevo divljanje koje sa sobom nosi nesagledive posledice. Ukoliko EU i Kvinta ne zaustave Kurtija u njegovoj nameri potpunog obespravljivanja srpskog naroda, Beograd će biti prinuđen da razmotri adekvatan politički i pravni odgovor na ovakvo drastično ugrožavanje osnovnih prava srpskog naroda - naveo je Petković, i ukazao da je očigledno da se Kurti pribojava ishoda lokalnih izbora 12. oktobra i vraćanja četiri opštine na severu u srpske ruke, zbog čega nastoji da donese što više antisrpskih odluka, ne bi li na taj način naneo dodatnu štetu srpskom narodu.

Naši sagovornici ukazuju da nije slučajno što je doneta odluka da se ovaj propis primenjuje baš sada, kada počinje i nova školska godina na fakultetima i očekuje se dolazak većeg broja srpskih studenata i profesora, a albanska dijaspora koja je dolazila tokom leta vratila se u inostranstvo. Analitičar Srđan Graovac kaže za "Novosti" da je ta mera usmerena protiv onih koji odbijaju da prihvate prištinska dokumenta i cilj joj je da Srbe ili natera da se isele sa KiM ili da se u potpunosti potčine Kurtiju i njegovoj vlasti:

- Nastavljaju se sistemski pritisci i nasilje i oni će se pojačavati kako se približavaju lokalni izbori u pokrajini, jer Kurti je svestan da će uvek bolje prolaziti na biralištima što veći stepen netrpeljivosti pokaže prema Srbima.

On ni u ovom slučaju ne očekuje reakcije zapadnog dela međunarodne zajednice, koja se, ističe, i do sada mlako oglašavala na kršenje prava Srba:

- Bio bih, zaista, iznenađen kada bi došlo do neke konkretne reakcije, jer evropske zemlje su tu krajnje indolentne, čak možemo slobodno reći da imaju i te kako razumevanja za Kurtijevo ponašanje. I ti poneki osuđujući tonovi su više pro forme nego što mogu da zabrinu Kurtija ili da ga nateruju da se povuče.

I analitičar Ognjen Gogić ukazuje da je ovo još jedna od kvazibirokratskih odluka Prištine, gde oni, navodno da bi uredili neku oblast, donose propise s namerom da se pogorša položaj Srba.

"Goste" prijavljuju hoteli i rodbina U SLUČAJU kada neko dolazi autobusom na KiM u posetu crkvama ili nekom mestu, kako ističu iz tzv. kosovske policije, prijava ide preko komande u Prištini i tada "može da se na Kosovu ostane i nedelju dana", ali kada neko individualno dolazi u neki hotel ili kod rodbine onda je, prema rečima Eljšanija, obaveza "domaćina" da o tome obavesti policiju u roku od dva dana. Naveo je da oni koji žive i rade na KiM treba da se jave u policiju, gde će dobiti formular da se prijave i dodao da se za boravak na KiM izdaju kratkoročne, privremene, kao i trajne dozvole. Na pitanje da li će se profesorima i lekarima koji dolaze na KiM da rade u nekoj instituciji koja funkcioniše u srpskom sistemu priznavati potvrde tih ustanova kako bi im se izdale boravišne dozvole, Eljšani je rekao da to zavisi od ministarstva unutrašnjih poslova privremenih institucija.

- Obaveza prijave boravka policiji pokazaće se kao veliki problem za ogroman broj ljudi koji, na primer, imaju supružnike na KiM, tu im žive deca, porodica i imaju srpska dokumenta, a ne mogu da dobiju prištinske "papire". Oni će sad morati da prijavljuju boravak i pitanje je koliko će im biti dozvoljeno da budu na Kosovu. Ima dosta Srba koji žive na KiM, a nisu mogli da izvade kosovske lične karte iz brojnih administrativnih razloga, već imaju srpske lične karte sa nazivima gradova u pokrajini. Sada će morati da prijavljuju boravak u mestima u kojima žive celog života.

Kaže i da će od 1. novembra početi da kažnjavaju i one koji žive na KiM, imaju kosovske lične karte, a nisu preregistrovali vozila na kosovske tablice. Do sada su Srbi koji imaju kola registrovana u centralnoj Srbiji ovaj problem "premošćavali" ovlašćenjima vlasnika automobila koja sada, kako stvari stoje, Priština više neće da prihvata.

