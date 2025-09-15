EVROPSKA unija priprema Majdan u Srbiji, saopštila je Spoljno-obaveštajna služba Rusije (SVR).

Novosti

„Evropska unija priprema ‘srpski majdan’… Prema informacijama koje stižu u SVR Rusije, aktuelni neredi u Srbiji sa aktivnim učešćem omladine u velikoj meri predstavljaju proizvod podrivačke aktivnosti Evropske unije i njenih članica“, navodi se u saopštenju.

„Cilj evropskog liberalnog mejnstrima je dovesti na vlast u ovoj najvećoj balkanskoj zemlji poslušnu i Briselu lojalnu vlast“, dodali su u SVR.

Kako se ističe, evropske elite su spremne da iskoriste godišnjicu tragičnih događaja u Novom Sadu 1. novembra, koji su postali okidač za proteste, da „preokrenu“ situaciju u svoju korist.

SVR objašnjava da je naglasak na „ispiranju mozga“ srpske omladine i reklamiranju takozvane „svetle evropske budućnosti“.

Brisel očekuje da će finansijsko pumpanje medija i nevladinih organizacija mobilisati protestno biračko telo, izvesti ljude na ulice i okončati „srpski Majdan“ po scenariju koji je mnogo puta proveren, napomenula je SVR.

„Međutim, scenario ‘obojene revolucije’, koji je Zapad uspešno primenjivao u mnogim zemljama, u Srbiji ne daje rezultat. Konačni ciljevi evropske birokratije nisu ostvareni. Razlog tome je jako patriotsko raspoloženje u lokalnom društvu, objedinjujuće delovanje Srpske pravoslavne crkve, kao i sećanje na NATO agresiju i bombardovanje zemlje, što je dovelo do njenog raspada“, zaključeno je u saopštenju.

(Sputnjik)



