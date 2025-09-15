Politika

MOSKVA OBJAVILA DATUM KADA SE PLANIRA MAJDAN U SRBIJI

В.Н.

15. 09. 2025. u 11:18

EVROPSKA unija priprema Majdan u Srbiji, saopštila je Spoljno-obaveštajna služba Rusije (SVR).

МОСКВА ОБЈАВИЛА ДАТУМ КАДА СЕ ПЛАНИРА МАЈДАН У СРБИЈИ

Novosti

„Evropska unija priprema ‘srpski majdan’… Prema informacijama koje stižu u SVR Rusije, aktuelni neredi u Srbiji sa aktivnim učešćem omladine u velikoj meri predstavljaju proizvod podrivačke aktivnosti Evropske unije i njenih članica“, navodi se u saopštenju.

„Cilj evropskog liberalnog mejnstrima je dovesti na vlast u ovoj najvećoj balkanskoj zemlji poslušnu i Briselu lojalnu vlast“, dodali su u SVR.

Kako se ističe, evropske elite su spremne da iskoriste godišnjicu tragičnih događaja u Novom Sadu 1. novembra, koji su postali okidač za proteste, da „preokrenu“ situaciju u svoju korist.

SVR objašnjava da je naglasak na „ispiranju mozga“ srpske omladine i reklamiranju takozvane „svetle evropske budućnosti“.

Brisel očekuje da će finansijsko pumpanje medija i nevladinih organizacija mobilisati protestno biračko telo, izvesti ljude na ulice i okončati „srpski Majdan“ po scenariju koji je mnogo puta proveren, napomenula je SVR.

„Međutim, scenario ‘obojene revolucije’, koji je Zapad uspešno primenjivao u mnogim zemljama, u Srbiji ne daje rezultat. Konačni ciljevi evropske birokratije nisu ostvareni. Razlog tome je jako patriotsko raspoloženje u lokalnom društvu, objedinjujuće delovanje Srpske pravoslavne crkve, kao i sećanje na NATO agresiju i bombardovanje zemlje, što je dovelo do njenog raspada“, zaključeno je u saopštenju.

(Sputnjik)
 

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBOŽAVAO JE SRBIJU! Ubijeni saradnik Trampa bio usko povezan sa Srbima - i to kroz košarku

OBOŽAVAO JE SRBIJU! Ubijeni saradnik Trampa bio usko povezan sa Srbima - i to kroz košarku