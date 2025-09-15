VUČIĆ STIGAO NA EKSPO OSAKA 2025: Predsednik se upisao u knjigu gostiju

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić stigao je danas na svetsku izložbu Ekspo u Osaki, gde ga je dočekao japanski ministar za svetsku izložbu Ekspo Ito Jošitaka.

Foto: Instagram

Vučić se upisao u knjigu gostiju i napisao da je poseta Japanu uvek nezaboravno iskustvo, kao i da će dolazak na Ekspo Osaka 2025 obogatiti to iskustvo koje će biti preneto na buduće generacije.

Vučić će zajedno sa Jošitakom prisustvovati zvanicnoj ceremoniji otvaranja Nacionalnog dana, tokom kojeg će biti intonirana himna Srbije i Japana, podignute zastave dve zemlje, a potom će zajedno njih dvojica obići paviljone Srbije i Japana i prisustvovati koktelu.

Inače, u Osaki, na srpskom paviljonu danas se obeležava Nacionalni dan Srbije, a zvaničnoj ceremoniji predstavljanja prisustvovaće i predsednik Vučić.

U delegaciji koju predvodi predsednik Vučić su i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija akademik Bela Balint, direktor Kancelarije za IT i eupravu Mihailo Jovanović i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Sa predsednikom je i njegova supruga Tamara Vučić.

Povodom proslave praznika biće organizovan poseban kulturno-umetnički program, u prisustvu velikog broja gostiju.

O srpskom paviljonu u Osaki

Srpski paviljon na ovoj svetskoj izložbi ima naziv "Plutajuća šuma" i inspirisan je Velikim ratnim ostrvom, a koncept se bavi temom održivog života i reciklaže.

Paviljon je poznat po svojoj živoj, zelenoj fasadi od 4.000 biljaka, što ga čini jedinstvenim na izložbi, a dizajniran je tako da odražava inovativnost i potencijal Srbije.

Više od 95 odsto njegovih materijala je reciklabilno, a 80 odsto ponovo upotrebljivo u budućim projektima.

Paviljon se prostire na 930 kvadratnih metara i smešten je na zapadnom ulazu i Trgu Zemlje.

Unutrašnjost paviljona predstavlja prikaz i značaj igre, dok se igralo svetlom kako bi se ilustrovali efekti Teslinih izuma.

Paviljon je podeljen na nekoliko sekcija Uči i igraj se, Igraj i istraži, Umetnost igre, Fer plej, Igraj, uključi se i poveži se, Razigrani umovi, razigrana budućnost, kao i deo posvećen izložbi Ekspo 2027 Beograd.

Posetioci iz celog sveta mogli su da se upoznaju sa srpskom istorijom, tradicijom i kulturom, od Vinčanskog perioda, Nemanjića i Svetog Save do modernih vremena i velikana srpske nauke - Tesle, Pupina i Milankovića.

Veliku pažnju privlače i tradicionalna srpska jela, a srpski restoran proglašen je za najbolji strani restoran na svetskoj izložbi.

Srbija je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja ima samostalni paviljon, a ujedno je i jedan od najposećenijih i do sada ga je posetilo više od 800.000 ljudi.

Inače, svetska izložba Ekspo 2025 zvanično je otvorena 13. aprila ove godine na veštačkom ostrvu Jumešima u Osaki, pod sloganom "Dizajniranje budućnosti za našu planetu".

Očekivanja su da će kroz centralnu temu manifestacija predstaviti najbolje načine i prostor za zajedničko promišljanje budućnosti čovečanstva - prikazati inovativna rešenja za društvene, ekonomske i ekološke izazove sa kojima se suočava svet danas i u budućnosti, a koja će poboljšati kvalitet života kroz tehnologiju, održivost, zdravlje i blagostanje.

Ekspo Osaka 2025 završava se 13. oktobra i prema poslednjim podacima, do sada broji više od 20 miliona posetilaca.

(Tanjug)