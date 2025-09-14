"SRBIJA IM NEĆE PONOVO DATI PRILIKU DA JE PONIŽAVAJU": Brnabić podelila snimak sa skupa "Građani protiv blokada"

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić podelila je snimak sa jučerašnjeg skupa "Građani protiv blokada" na kome se okupilo više od 140 hiljada ljudi širom Srbije.

- Juče, 145 hiljada ljudi zajedno, kao jedan, sa osmehom na licu, sa samo jednom željom - normalan život u slobodnoj zemlji bez terora manjine. Ko god da kaže da su ovi ljudi plaćeni za ovo, uvredio je ne samo njih, već i njihove porodice, prijatelje, i ceo naš narod, jer ovo je većinska Srbija. Nikada se nećemo povući pred takvima! Srbija im neće ponovo dati priliku da je ponižavaju i iskorišćavaju za sopstveno bogaćenje. Svi zajedno protiv blokada! - napisala je Brnabić u objavi.

