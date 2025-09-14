Politika

"SRBIJA IM NEĆE PONOVO DATI PRILIKU DA JE PONIŽAVAJU": Brnabić podelila snimak sa skupa "Građani protiv blokada"

В.Н.

14. 09. 2025. u 15:28

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić podelila je snimak sa jučerašnjeg skupa "Građani protiv blokada" na kome se okupilo više od 140 hiljada ljudi širom Srbije.

СРБИЈА ИМ НЕЋЕ ПОНОВО ДАТИ ПРИЛИКУ ДА ЈЕ ПОНИЖАВАЈУ: Брнабић поделила снимак са скупа Грађани против блокада

Foto: Printscreen

- Juče, 145 hiljada ljudi zajedno, kao jedan, sa osmehom na licu, sa samo jednom željom - normalan život u slobodnoj zemlji bez terora manjine. Ko god da kaže da su ovi ljudi plaćeni za ovo, uvredio je ne samo njih, već i njihove porodice, prijatelje, i ceo naš narod, jer ovo je većinska Srbija. Nikada se nećemo povući pred takvima! Srbija im neće ponovo dati priliku da je ponižavaju i iskorišćavaju za sopstveno bogaćenje. Svi zajedno protiv blokada! - napisala je Brnabić u objavi. 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVO KADA STIŽE PROMENA VREMENA: Već grmi i pljušti u ovim delovima Srbije, moguće i nepogode
Politika

0 0

EVO KADA STIŽE PROMENA VREMENA: Već grmi i pljušti u ovim delovima Srbije, moguće i nepogode

U OVOM času na širem području Kruševca došlo je do jačeg razvoja oblačnosti sa obilnim pljuskovima i grmljavinom koji će se iz Rasinskog okruga u toku popodneva premeštati dalje na severoistok, preko šireg područja Aleksinca i Sokobanje, pa se u ovim predelima očekuju kratkotrajni, ali vrlo obilni pljuskovi sa grmljavinom uz jake gromove, lokalnu pojavu grada i olujnog vetra.

14. 09. 2025. u 16:05

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLA JOKIĆ NEĆE VIŠE IGRATI ZA SRBIJU? Legendarni košarkaš zabrinuo naciju, pomenuo i Pešića

NIKOLA JOKIĆ NEĆE VIŠE IGRATI ZA SRBIJU? Legendarni košarkaš zabrinuo naciju, pomenuo i Pešića