"NIKAD BOLJEG PREDSEDNIKA NEĆEMO IMATI" Građani Žablja: "Vreme je da prestane haos" (VIDEO)
GRAĐANI Žablja danas su se okupili kako bi iskazali protivljenje blokadama, poručujući da žele normalan život, slobodu kretanja i naprednu Srbiju bez haosa.
Građani Srbije koji su pre dve nedelje ustali protiv blokada i terora onih koji bi želeli da ruše sopstvenu državu, danas su se okupili u 140 gradova, mesta i opština širom naše zemlje.
U Žablju, građani su poručili:
„Želimo da ne bude više blokada, da živimo normalno i radimo kao što smo radili do sada, da imamo slobodu kretanja.“
„Želimo naprednu Srbiju bez ovih blokadera, bez ovih haosa, već 10 meseci trpimo ovaj haos, vreme je da prestane.“
„U ovoj sada Srbiji nikad bolje nije živeo narod, imamo plate, sve imamo, ne znam šta ovom narodu fali, šta hoće, nikad boljeg predsednika nećemo imati.“
Okupljanje je proteklo u miru i dostojanstvu, sa jasnom porukom da građani žele stabilnost, slobodu i prosperitet za svoju zemlju.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)