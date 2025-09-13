Politika

PROCENA BIA: Na skupovima protiv blokada 145.000 građana, na skupovima blokadera samo 5.500 blokadera

V.N.

13. 09. 2025. u 19:39

PREMA procenama BIA na skupovima protiv blokada okupilo se širom Srbije 145.000 građana, dok je na skupovima blokadera bilo okupljeno samo 5.500 blokadera.

Foto: Novosti

Podsetimo širom Srbije u 140 mesta održani su skupovi protiv blokada. Svi skupovi proteksli su mirno, uz puno veselja i smeha.

Foto: Фото: Новости

