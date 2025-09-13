Politika

TRAŽIMO MIRAN ŽIVOT: Poruka iz Temerina sa skupa protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

13. 09. 2025. u 19:12

GRAĐANI Temerina jasnom porukom su pokazali da su protiv blokada.

ТРАЖИМО МИРАН ЖИВОТ: Порука из Темерина са скупа против блокада (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Okupljaćemo se stalno dokle god bude trebalo protiv ovih blokadera, protiv nasilja, protiv terorizma, ovo se više ne može - jasna je poruka građana. 

