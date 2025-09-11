Politika

N1 i Nova u Hrvatskoj radili za Šolaka i Plenkovića (VIDEO)

В. Н.

11. 09. 2025. u 09:38

ODMOTAVA se klupko iz dana u dan kada je reč o dokazano antisrpskim medijima N1 i Novoj.

Foto: Printskrin

Interna dokumentacija koju je Brent Sadler, koji je ranije bio među ključnim ljudima za pokretanje N1 u Hrvatskoj, Srbiji i BiH, gde je obavljao funkciju predsednika Uredničkog odbora i postavio osnovne CNN-ove standarde, više puta slao većinskim vlasnicima United Group otkriva prve konkretne dokaze o direktnom uticaju ljudi iz administracije premijera Andreja Plenkovića na rad i uređivačku politiku Nove TV i N1 u Hrvatskoj. 

