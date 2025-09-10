BRNABIĆ U PETAK U BRISELU: Brojni sastanci očekuju predsednicu Skupštine

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić u petak je u poseti Briselu.

Foto Tanjug

Brnabić će se tom prilikom sastati sa nekima od najvažnijih ljudi u Evropskoj uniji, kao što su predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola i generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gert Jan Kopman.

Osim toga, ona će se sastati i sa nekadašnjim ambasadorom EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom, koji sada obavlja funkciju zamenika direktora za Evropu i Centralnu Aziju u Evropksoj spoljnopolitičkoj službi.

