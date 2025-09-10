Politika

BRNABIĆ U PETAK U BRISELU: Brojni sastanci očekuju predsednicu Skupštine

В. Н.

10. 09. 2025. u 15:24

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić u petak je u poseti Briselu.

БРНАБИЋ У ПЕТАК У БРИСЕЛУ: Бројни састанци очекују председницу Скупштине

Foto Tanjug

Brnabić će se tom prilikom sastati sa nekima od najvažnijih ljudi u Evropskoj uniji, kao što su predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola i generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gert Jan Kopman.

Osim toga, ona će se sastati i sa nekadašnjim ambasadorom EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom, koji sada obavlja funkciju zamenika direktora za Evropu i Centralnu Aziju u Evropksoj spoljnopolitičkoj službi.

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MASOVNI PROTESTI U BEČU: Početak kraja lažnog raja
Politika

0 1

MASOVNI PROTESTI U BEČU: Početak kraja lažnog raja

BEČ SE suočava sa najvećim talasom građanskog nezadovoljstva, hiljade demonstranata izašlo je na ulice, a kamioni koji su blokirali ključne saobraćajnice dodatno su pojačali poruku, nezadovoljstvo aktuelnom vladom više se ne može ignorisati.

10. 09. 2025. u 17:26 >> 17:27

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA