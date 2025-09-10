BRNABIĆ U PETAK U BRISELU: Brojni sastanci očekuju predsednicu Skupštine
PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić u petak je u poseti Briselu.
Brnabić će se tom prilikom sastati sa nekima od najvažnijih ljudi u Evropskoj uniji, kao što su predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola i generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gert Jan Kopman.
Osim toga, ona će se sastati i sa nekadašnjim ambasadorom EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom, koji sada obavlja funkciju zamenika direktora za Evropu i Centralnu Aziju u Evropksoj spoljnopolitičkoj službi.
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)