USTAŠA PICULA ZAKUKAO: "Mi smo uveli 19 paketa sankcija protiv Rusije, a Vučić to javno odbija!" (VIDEO)

TONINO Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju zakukao je u Satrazburu zbog toga što predsednik Srbije ne želi da uvede sankcije Rusiji.

Foto: Printscreen/Iks

- Paradoksalno je sprovoditi 19 paketa sankcija ruskom režimu, a ćutati o državi kandidatkinji za članstvo, čiji šef javno odbija uvođenje istih agresorskom režimu - rekao je Picula za govornicom Evropskog parlamenta.

Pogledajte snimak:

USTAŠA PICULA ZAKUKAO: "MI SMO UVELI 19 PAKETA SANKCIJA PROTIV RUSIJE A VUČIĆ TO JAVNO ODBIJA!" pic.twitter.com/FmyJbckNVE — Detektor laži (@LaziDetektor) September 10, 2025

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da Srbija ne manja stav po pitanju uvođenja sankcija Rusiji.