USTAŠA PICULA ZAKUKAO: "Mi smo uveli 19 paketa sankcija protiv Rusije, a Vučić to javno odbija!" (VIDEO)

В.Н.

10. 09. 2025. u 11:59

TONINO Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju zakukao je u Satrazburu zbog toga što predsednik Srbije ne želi da uvede sankcije Rusiji.

УСТАША ПИЦУЛА ЗАКУКАО: Ми смо увели 19 пакета санкција против Русије, а Вучић то јавно одбија! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Iks

- Paradoksalno je sprovoditi 19 paketa sankcija ruskom režimu, a ćutati o državi kandidatkinji za članstvo, čiji šef javno odbija uvođenje istih agresorskom režimu - rekao je Picula za govornicom Evropskog parlamenta. 

Pogledajte snimak: 

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da Srbija ne manja stav po pitanju uvođenja sankcija Rusiji.

