USTAŠA PICULA ZAKUKAO: "Mi smo uveli 19 paketa sankcija protiv Rusije, a Vučić to javno odbija!" (VIDEO)
TONINO Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju zakukao je u Satrazburu zbog toga što predsednik Srbije ne želi da uvede sankcije Rusiji.
- Paradoksalno je sprovoditi 19 paketa sankcija ruskom režimu, a ćutati o državi kandidatkinji za članstvo, čiji šef javno odbija uvođenje istih agresorskom režimu - rekao je Picula za govornicom Evropskog parlamenta.
Pogledajte snimak:
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da Srbija ne manja stav po pitanju uvođenja sankcija Rusiji.
Preporučujemo
DVE SRBIJE: Jedna koja ruši svoju zemlju i prava— zdrava, normalna i većinska
10. 09. 2025. u 10:48
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)