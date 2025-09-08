ZAVERA PROTIV SRBIJE U REGIONU O blokaderima sve najbolje, a o ovoj temi ne smeju ni da pisnu! Zašto?

Hrvatski, bošnjački, albanski... Svi ovi mediji redovno prenose vesti o nedelima blokadera u Srbiji sa velikim interesovanjem, stavljajući ih u inverzan, pozitivan kontekst

Foto: Profimedia

O čemu se radi? Na primer, albanska Gazeta Ekspres pisala je o "nasilju policije prema mirnim demonstrantima u Novom Sadu". Da se podsetimo kako je to izgledalo:

Ovo je za Gazetu uobičajeno. I drugi regionalni mediji redovno se bave temama blokaderskih protesta, vrlo često uz napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Evo samo nekih od naslova koji su se tom temama bavili u proteklih par dana:

Dakle, tu su sve uobičajene teze koje se proturaju, koordinisano sa Novom S i N1 od kojih preuzimaju antisrpski narativ. Srbija loša, blokaderi dobri, Vučić kriv za sve.

Međutim, nikako da im se omakne jedna značajna tema o kojoj govori cela Srbija - pokret građana protiv blokada. Prvi put, na 45 mesta širom Srbije sa oko 50.000 ljudi ukupno, građani su krenuli da se okupljaju u mirnim, porodičnim šetnjama kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo društvenim nemirima koji stvaraju blokade, onemogućavanje kretanja, maltene zabrana visokog obrazovanja i sveprisutno nasilje koje čine blokaderi.

Pomislio bi čovek, kada se juče u Srbiji podiglo preko 126.000 ljudi koji odlučno kažu "ne" blokadama, neko iz regiona bi se setio da napiše nešto i o tome.

Međutim, to se nije desilo. I sada, kada je najavljen najveći do sada skup naredne nedelje, 14. septembra od 18.30 u 140 mesta, Indeks, Jutarnji, Kliks, Avaz, Kossev, Gazeta - ćute.

Zajedno sa zastrašujućim najavama o vojnom udruživanju, ovo je još jedan dokaz zavere u kojoj učestvuje par država iz regiona, i ne samo one - svaka dobra, pozitivna pojava u Srbiji mora se sakriti po svaku cenu.

Međutim, kada neko Srbiju ruši, pali, lomi i kamenuje, to je vest za naslovnu stranu. To je ono što oni žele da vide.

Šta je to što narod Srbije želi da vidi?