ZAVERA PROTIV SRBIJE U REGIONU O blokaderima sve najbolje, a o ovoj temi ne smeju ni da pisnu! Zašto?
Hrvatski, bošnjački, albanski... Svi ovi mediji redovno prenose vesti o nedelima blokadera u Srbiji sa velikim interesovanjem, stavljajući ih u inverzan, pozitivan kontekst
O čemu se radi? Na primer, albanska Gazeta Ekspres pisala je o "nasilju policije prema mirnim demonstrantima u Novom Sadu". Da se podsetimo kako je to izgledalo:
Ovo je za Gazetu uobičajeno. I drugi regionalni mediji redovno se bave temama blokaderskih protesta, vrlo često uz napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Evo samo nekih od naslova koji su se tom temama bavili u proteklih par dana:
Dakle, tu su sve uobičajene teze koje se proturaju, koordinisano sa Novom S i N1 od kojih preuzimaju antisrpski narativ. Srbija loša, blokaderi dobri, Vučić kriv za sve.
Međutim, nikako da im se omakne jedna značajna tema o kojoj govori cela Srbija - pokret građana protiv blokada. Prvi put, na 45 mesta širom Srbije sa oko 50.000 ljudi ukupno, građani su krenuli da se okupljaju u mirnim, porodičnim šetnjama kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo društvenim nemirima koji stvaraju blokade, onemogućavanje kretanja, maltene zabrana visokog obrazovanja i sveprisutno nasilje koje čine blokaderi.
Pomislio bi čovek, kada se juče u Srbiji podiglo preko 126.000 ljudi koji odlučno kažu "ne" blokadama, neko iz regiona bi se setio da napiše nešto i o tome.
Međutim, to se nije desilo. I sada, kada je najavljen najveći do sada skup naredne nedelje, 14. septembra od 18.30 u 140 mesta, Indeks, Jutarnji, Kliks, Avaz, Kossev, Gazeta - ćute.
Zajedno sa zastrašujućim najavama o vojnom udruživanju, ovo je još jedan dokaz zavere u kojoj učestvuje par država iz regiona, i ne samo one - svaka dobra, pozitivna pojava u Srbiji mora se sakriti po svaku cenu.
Međutim, kada neko Srbiju ruši, pali, lomi i kamenuje, to je vest za naslovnu stranu. To je ono što oni žele da vide.
Šta je to što narod Srbije želi da vidi?
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)