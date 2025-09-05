Politika

VODITELJKA N1 POZIVA EU DA UVEDE SANKCIJE SRBIJI, EVROPOSLANIK FAN BLOKADERA PORUČUJE: "Treba ukinuti finansije Srbiji!" (VIDEO)

В.Н.

05. 09. 2025. u 16:42

VODITELjKA N1 Danica Vučenić i slovenački evroposlanik Vladimir Prebilič javno pozivaju EU da uvede sankcije Srbiji i prekine finansijsku podršku.

ВОДИТЕЉКА Н1 ПОЗИВА ЕУ ДА УВЕДЕ САНКЦИЈЕ СРБИЈИ, ЕВРОПОСЛАНИК ФАН БЛОКАДЕРА ПОРУЧУЈЕ: Треба укинути финансије Србији! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Danica Vučenić - voditeljka N1: "Da li može Evropska komisija da redefiniše odnose prema vlastima u Srbiji a pre svega prema predsedniku Vučiću, da prekine komunikaciju...?"

Vladimir Prebilič - slovenački evroposlanik i fan blokadera: "Ono što mi želimo jeste da se ukine potpora Srbiji, finasijska, logistička, da se uskrate finansijska sredstva!"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAKAV LAŽOV, STRAŠAN LAŽOV! Đilas prebrojava zvezdice hotela u Pekingu, smeta mu diplomatski trijumf Vučića, masno slagao o troškovima
Politika

0 24

KAKAV LAŽOV, STRAŠAN LAŽOV! Đilas prebrojava zvezdice hotela u Pekingu, smeta mu diplomatski trijumf Vučića, masno slagao o troškovima

ČAK i kad nema nijedan argument, lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas pronalazi povod da se ubaci u ulogu bajnog opozicionara i, kao po pravilu, ispadne smešan. Ovoga puta Đilas je našao za shodno da udari na jedan od najvećih političkih događaja u svetu, a učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokuša da umanji i to na tako banalan način, kao što je prebrojavanje zvezdica na hotelu gde je spavao.

05. 09. 2025. u 11:34

Politika
Tenis
Fudbal
Srce solidarnosti i moć pokreta za bolji svet: Svetski dan dobročinstva

Srce solidarnosti i moć pokreta za bolji svet: Svetski dan dobročinstva