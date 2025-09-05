VODITELJKA N1 POZIVA EU DA UVEDE SANKCIJE SRBIJI, EVROPOSLANIK FAN BLOKADERA PORUČUJE: "Treba ukinuti finansije Srbiji!" (VIDEO)

VODITELjKA N1 Danica Vučenić i slovenački evroposlanik Vladimir Prebilič javno pozivaju EU da uvede sankcije Srbiji i prekine finansijsku podršku.

Danica Vučenić - voditeljka N1: "Da li može Evropska komisija da redefiniše odnose prema vlastima u Srbiji a pre svega prema predsedniku Vučiću, da prekine komunikaciju...?"

Vladimir Prebilič - slovenački evroposlanik i fan blokadera: "Ono što mi želimo jeste da se ukine potpora Srbiji, finasijska, logistička, da se uskrate finansijska sredstva!"

VODITELJKA N1 POZIVA EU DA UVEDE SANKCIJE SRBIJI, EVROPOSLANIK FAN BLOKADERA PORUČUJE: "Treba ukinuti finansije Srbiji!"



Danica Vučenić - voditeljka N1: "Da li može Evropska komisija da redefiniše odnose prema vlastima u Srbiji a pre svega prema predsedniku Vučiću, da prekine…