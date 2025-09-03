Politika

OGLASIO SE KREMLJ: "Napetost na Balkanu ne izaziva Beograd"

В.Н.

03. 09. 2025. u 16:30

NAPETOST na Balkanu ne izaziva srpska strana, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov novinarima, govoreći o temama koje su razmatrali ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Srbije Aleksandar Vučićš na sastanku koji je održan 2. septembra.

ОГЛАСИО СЕ КРЕМЉ: Напетост на Балкану не изазива Београд

Foto: Shutterstock

- Odnosi su višeplanski i na dnevnom redu je veoma mnogo konkretnih pitanja. To su i pitanja saradnje u oblasti energetike, i saradnje u oblasti kulture, razmene studenata itd. I naravno, tu je i saradnja u pogledu regionalne napetosti, koja se izaziva daleko od srpske strane - rekao je on.

Prema njegovim rečima, "tradicionalno, sastanak sa Vučićem protiče u prijatnoj atmosferi i veoma konkretno".

O tome da li ima nekih dobrih vesti po pitanju gasa, Peskov je rekao da "sve što se tiče Srbije, uvek postoji dobar dogovor".

- To je naš dobar partner i dragi prijatelj - zaključio je on.

(Tass)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zelena energija za budućnost

Zelena energija za budućnost