OGLASIO SE KREMLJ: "Napetost na Balkanu ne izaziva Beograd"
NAPETOST na Balkanu ne izaziva srpska strana, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov novinarima, govoreći o temama koje su razmatrali ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Srbije Aleksandar Vučićš na sastanku koji je održan 2. septembra.
- Odnosi su višeplanski i na dnevnom redu je veoma mnogo konkretnih pitanja. To su i pitanja saradnje u oblasti energetike, i saradnje u oblasti kulture, razmene studenata itd. I naravno, tu je i saradnja u pogledu regionalne napetosti, koja se izaziva daleko od srpske strane - rekao je on.
Prema njegovim rečima, "tradicionalno, sastanak sa Vučićem protiče u prijatnoj atmosferi i veoma konkretno".
O tome da li ima nekih dobrih vesti po pitanju gasa, Peskov je rekao da "sve što se tiče Srbije, uvek postoji dobar dogovor".
- To je naš dobar partner i dragi prijatelj - zaključio je on.
(Tass)
