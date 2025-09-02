ŠEŠELJ NAJAVIO TV DUEL GODINE: Poznati političar stiže u Srbiju i izlazi "na megdan" lideru radikala
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kaže da je ugovorio TV duel sa hrvatskim političarem Antom Prkačinom u Beogradu
- Prvo sam se raspitao kod nadležnih vlasti da li ima nešto protiv njega i odgovorili su mi da može sasvim slobodno da dođe - kazao je Šešelj za TV Pink.
Očekuje se da će TV duel biti održan u septembru ili oktobru.
Voditelj će biti Goran Šarić.
