ŠEŠELJ NAJAVIO TV DUEL GODINE: Poznati političar stiže u Srbiju i izlazi "na megdan" lideru radikala

02. 09. 2025. u 17:24

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kaže da je ugovorio TV duel sa hrvatskim političarem Antom Prkačinom u Beogradu

Foto: Printskrin TV Pink

- Prvo sam se raspitao kod nadležnih vlasti da li ima nešto protiv njega i odgovorili su mi da može sasvim slobodno da dođe - kazao je Šešelj za TV Pink.

Očekuje se da će TV duel biti održan u septembru ili oktobru.

Voditelj će biti Goran Šarić.

