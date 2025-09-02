Politika

VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU NAKON SASTANKA SA PUTINOM: Za Srbiju od velikog značaja saradnja sa Rusijom na visokom nivou

В.Н.

02. 09. 2025. u 16:03

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom u Pekingu.

ВУЧИЋ СЕ ОГЛАСИО НА ИНСТАГРАМУ НАКОН САСТАНКА СА ПУТИНОМ: За Србију од великог значаја сарадња са Русијом на високом нивоу

FOTO: Novosti

"Izrazio sam ličnu zahvalnost predsedniku @russian_kremlin zbog poštovanja i podrške očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije, kao i za prijateljski odnos prema srpskom narodu. Za Srbiju je od velikog značaja saradnja sa Rusijom na visokom nivou u svim oblastima i nadam se da ćemo imati mogućnost ne samo da je očuvamo, već i da je dodatno učvrstimo i unapredimo.

Za nas je od vitalnog značaja oblast energetike i stabilno snabdevanje gasom naše zemlje, a zahvaljujući naftovodu prema Mađarskoj napravićemo važne korake napred u rayvoju energetike. Istakao sam i da su sve ruske kompanije dobrodošle u Srbiju, posebno kada je reč o učešću u infrastrukturnim projektima.

Ponovio sam da se Srbija, od početka ukrajinske krize, nalazi u veoma teškoj situaciji i pod velikim pritiscima, ali da smo, uprkos svemu, sačuvali principijelan stav i nezavisnost svoje politike. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakve sankcije Ruskoj Federaciji i i ubuduće ćemo čuvati svoju neutralnost. Razmotrili smo i mogućnosti za razvoj naših odnosa u budućnosti. Uveren sam da naša bilateralna saradnja može biti dodatno unapređena i učvršćena do najvišeg nivoa", navedeno je na zvaničnom Instagram profilu predsednika. 

