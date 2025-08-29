Politika

VUČIĆ SA AMBASADROM EGIPTA SALAHOM: "Zahvalan za njegov doprinos unapređenju dijaloga" (FOTO)

В.Н.

29. 08. 2025. u 12:06

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Arapske Republike Egipat Basela Salaha.

Foto: Instagram printskrin

Aleksandar Vučić se nakon toga osvrnuo na susret sa Baselom Salahom.

- Zahvalio sam ambasadoru Salahu za posvećen rad tokom njegovog angažmana u Beogradu, za doprinos unapređenju dijaloga Srbije i Egipta i realizaciji konkretnih projekata od obostranog značaja -  napisao je predsednik Vučić ispod objave na svom Instagram nalogu i dodao:

"Istakao sam da je saradnja Republikom Srbijom i Egiptom duboko ukorenjena u međusobnom poverenju, istorijskom prijateljstvu i zajedničkoj viziji daljeg jačanja političkih i ekonomskih veza."

Srbija pridaje poseban značaj daljem jačanju veza sa Egiptom, kako na bilateralnom planu, tako i u okviru multilateralnih foruma, istakao je predsednik Srbije.

- Uveren sam da će naši odnosi nastaviti da se razvijaju u duhu međusobnog poštovanja i partnerstva. Ambasadoru sam poželeo puno uspeha u daljem radu, uz uverenje da će i u budućnosti ostati iskren prijatelj Srbije - zaključio je Vučić.

