MOĆNI PRIZORI: Sremska Mitrovica ustala protiv blokada (FOTO) (VIDEO)

Dimitrije Krsmanović

23. 08. 2025. u 19:27

VELIKI broj stanovnika Sremske Mitrovice poručio je danas da je im je dosta blokada i da žele nazad svoje pravo na normalan život i školovanje.

МОЋНИ ПРИЗОРИ: Сремска Митровица устала против блокада (ФОТО) (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Ne damo Srbiju. Želim mir i stabilnost. Hoću da se krećem, hoću da radim - samo su neke od mnogobrojnih poruka okupljenih građana Sremske Mitrovice na skupu protiv blokada.

Fudbal
