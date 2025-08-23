MOĆNI PRIZORI: Sremska Mitrovica ustala protiv blokada (FOTO) (VIDEO)
VELIKI broj stanovnika Sremske Mitrovice poručio je danas da je im je dosta blokada i da žele nazad svoje pravo na normalan život i školovanje.
- Ne damo Srbiju. Želim mir i stabilnost. Hoću da se krećem, hoću da radim - samo su neke od mnogobrojnih poruka okupljenih građana Sremske Mitrovice na skupu protiv blokada.
Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!
