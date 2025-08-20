Politika

GRAĐANI PROTIV BLOKADA: Kolone vozila krenule iz Šapca i Krupnja ka Loznici (FOTO/VIDEO)

В.Н.

20. 08. 2025. u 16:56

GRAĐANI iz Šapca krenuli ka Loznici da podrže skup protiv blokada. Ljudima je dosta nasilja i nesigurnosti, žele stabilnost i normalan život.

ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА: Колоне возила кренуле из Шапца и Крупња ка Лозници (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Veliki broj ljudi krenuo je i iz Krupnja ka Loznici.

Foto: Novosti

 

Ogromne kolone vozila iz Šapca zaputile su se takođe ka Loznici.

Foto: Novosti

 

Foto: Novosti

 

