BOLESNA KAMPANJA BLOKADERA: Jel su to ta divna deca? Da li vam je ovo ta kulturna Srbija?

В.Н.

20. 08. 2025. u 15:23

BLOKADERI su ponovo na najbrutalniji mogući način pokušali da dehumanizuju predsednika Aleksandra Vučića.

Foto: Novosti

Njihova bolesna kampanja prema predsedniku ne jenjava.

To su ta naša "dobra i lepa deca" koja otvoreno tvrde da predsednikov otac nije njegov, vređaju njegovu majku i još likuju što se predsednik posekao! 

-  Šta kaže uzorak krvi, Jel' Anđelko ili Fahri? - poručili su sramno blokaderi.

