BOLESNA KAMPANJA BLOKADERA: Jel su to ta divna deca? Da li vam je ovo ta kulturna Srbija?
BLOKADERI su ponovo na najbrutalniji mogući način pokušali da dehumanizuju predsednika Aleksandra Vučića.
Njihova bolesna kampanja prema predsedniku ne jenjava.
To su ta naša "dobra i lepa deca" koja otvoreno tvrde da predsednikov otac nije njegov, vređaju njegovu majku i još likuju što se predsednik posekao!
- Šta kaže uzorak krvi, Jel' Anđelko ili Fahri? - poručili su sramno blokaderi.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
