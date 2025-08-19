INFORMER: U toku je pokušaj pravosudnog državnog udara

INFORMER javlja da je u toku pokušaj pravosudnog državnog udara.

Foto: Novosti

Kako javljaju tajkunski mediji, sve sudije Odeljenja za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu usvojile su odluku da više neće da gone blokadere-teroriste koji napadaju policajce.

Sudije Ana Milošević, Miloš Labudović, Ksenija Marić i Marija Janković Debeljak poručuju da će ‘stati na put’ glavnom tužiocu VJT Nenadu Stefanoviću. Na sve to, sudije-pobunjenici traže od tužioca Stefanovića da hapsi naprednjake jer se brane.

Naime, kao javlja Nova, sve sudije Odeljenja za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu održale su danas sednicu na kojoj su razmatrale pravnu kvalifikaciju krivičnog dela, zbog kog im se poslednjih dana, masovno privode učesnici protesta, sa zahtevom Višeg javnog tužilaštva da im se svima određuje pritvor.

Sudije su potom jednoglasno zauzele pravni stav da krivično delo, čija radnja izvršenja predstavlja fizički napad i obračun (u koji je uključeno i gađanje potencijalno opasnim predmetima) usmeren na policijske službenike koji u tom trenutku obavljaju svoju dužnost – ne može biti kvalifikovano kao nasilničko ponašanje na javnom skupu već isključivo kao napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Ovim jednoglasnim stavom, četvoro beogradskih sudija za prethodni postupak, Ana Milošević, Miloš Labudović i Ksenija Marić još jednom su, ovaj put i sa koleginicom Marijom Janković Debeljak, udarili na glavnog tužioca VJT Nenada Stefanovića.

Ovakvi napadi jasno pokazuju da im je jedini cilj da amnestiraju blokadere-teroriste koji se svakodnevno sukobljavaju sa policijom tokom svojih rušilačkih pohoda.