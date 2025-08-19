KO NAM SPREMA KRVAVU JESEN?

NOVA nasilna metoda delovanja blokadera–terorista predstavlja jasan signal da je pokrenuta naredna faza obojene revolucije u Srbiji. Scenario je isti kao u Kijevu 2014. godine – organizovan haos, ulica kao bojno polje i pokušaj nasilnog rušenja države. Upaljeno “zeleno svetlo” značilo je da su spremni da Srbiju uvedu u krvavi majdanski scenario.

Foto: Printskrin

Da nije reč o spontanom okupljanju “nezadovoljnih građana” svedoče improvizovane eksplozivne naprave i oružja kao i agresivna taktika koja se primenjuje u brutalnim napadima na policiju, identično onim u Kijevu, što jasno govori u prilog činjenici da iza haosa u Srbiji stoji isti nalogodavac, koji je na projektu rušenja vlasti uložio milijarde evra.

Njihova obeležja, retorika i stil delovanja jasno otkrivaju da se ne radi o spontanosti, već o pažljivo pripremljenom uvozu proverenog modela destabilizacije.

Sve ove činjenice nedvosmisleno pokazuju da je reč o planski vođenoj operaciji čiji je krajnji cilj nasilna smena vlasti i urušavanje države. Srbija se danas suočava sa istim mehanizmima destabilizacije koji su korišćeni u Ukrajini i Gruziji, što jasno upozorava da je reč o delu šireg geopolitičkog projekta. Upravo zato, očuvanje mira, stabilnosti i institucionalnog poretka nije samo politička, već i egzistencijalna potreba našeg društva.